Arrestato 33enne per spaccio a Pisa: sequestrate sette dosi di cocainaa

Cronaca Pisa
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L’uomo è stato fermato dai Carabinieri in vicolo del Porton Rosso con circa 2,4 grammi di cocaina e 35 euro in contanti

Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Pisa dai Carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto nella serata del 5 novembre, durante un servizio di controllo del territorio svolto dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa.

La pattuglia ha fermato l’uomo in vicolo del Porton Rosso dopo averne notato l’atteggiamento sospetto. La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare sette dosi di cocaina termosaldate, per un peso complessivo di circa 2,4 grammi, e 35 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori provento dell’attività di spaccio.

Su disposizione del sostituto procuratore di turno, il 33enne è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando dei Carabinieri in attesa del rito direttissimo. Nel corso dell’udienza, celebrata la mattina successiva, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per cinque giorni alla settimana.

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