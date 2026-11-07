Attacchi hacker, Stella (FI): "Episodi gravi, solidarietà e vicinanza a Tajani"

"Esprimo a nome mio personale e di tutta Forza Italia Toscana solidarietà e vicinanza al vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri e segretario nazionale del nostro partito, Antonio Tajani".

Lo dichiara il segretario regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella, dopo la diffusione da parte di hacker di dati personali del ministro e di altre figure di primo piano delle istituzioni.

"Si tratta di minacce e fatti estremamente preoccupanti nei confronti del nostro Paese e della sua sicurezza", aggiunge Stella.

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