Cascina, inaugurato il Russoli rinnovato: la sede storica torna alla città dopo lavori da quasi 3 milioni di euro

Si è svolta oggi a Cascina la cerimonia di inaugurazione della sede storica del Liceo Artistico Russoli, sulla via Tosco Romagnola, al termine dell'importante intervento di ristrutturazione realizzato dalla Provincia di Pisa. Alla presenza delle autorità istituzionali, è stata riconsegnata alla città una scuola superiore completamente rinnovata, nel cuore del centro cittadino.

Un evento storico per Cascina e per l'intero territorio. L'intervento, dal valore di 2.877.749,76 euro, è stato interamente finanziato nell'ambito del PNRR, tra i cosiddetti "progetti in essere". I lavori, avviati a dicembre 2023, hanno riguardato l'adeguamento alla normativa antincendio (esteso anche all'edificio collegato, di costruzione più recente), il miglioramento sismico, l'efficientamento energetico e il recupero del piano primo, con il rifacimento dei controsoffitti e la realizzazione di una scala di emergenza.

"I lavori sono stati completati nei tempi previsti dal cronoprogramma del PNRR: dal ripristino delle facciate al miglioramento sismico, dalla sostituzione degli infissi alle opere murarie, fino agli interventi di rifinitura", ha dichiarato il presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori. "Un grazie alla nostra struttura tecnica provinciale per l'alta qualità delle lavorazioni eseguite, messe a punto anche grazie a un continuo confronto con la dirigenza scolastica. Sono interventi pregevoli che si aggiungono agli spazi recentemente realizzati presso il Politeama, anche questi di altissimo livello."

Tra i nuovi spazi spiccano la biblioteca, l'aula magna e un nuovo laboratorio informatico. "Questo plesso ben ristrutturato è indispensabile per le varie necessità del nostro istituto", ha affermato la dirigente scolastica Gaetana Zobel. "Ringrazio la Provincia di Pisa e in particolare la struttura tecnica provinciale per gli interventi eseguiti, che hanno creato spazi all'altezza delle nostre aspettative: la biblioteca, l'aula magna, che potrà servire come auditorium e per allestire nuovamente attività espositive, e un nuovo laboratorio informatico, che ci permetterà di avviare il nuovo indirizzo di studi 'Multimediale ed audiovisivo'."

Il presidente Angori ha poi annunciato un'ulteriore novità per il territorio. "Sono in dirittura d'arrivo anche i lavori alla palestra del Pesenti di Cascina, un altro tassello fondamentale per la comunità", ha sottolineato. "L'impianto sarà utilizzato non solo dalla scuola ma anche dalle associazioni sportive locali, tramite un apposito protocollo messo a punto d'intesa con l'Amministrazione Comunale di Cascina, e avrà l'omologazione del CONI: un altro passaggio importante per la collettività."

Con questi interventi la Provincia di Pisa conferma l'impegno per la qualità dell'edilizia scolastica e per servizi capaci di generare ricadute positive sull'intero territorio.

"Aule e ambienti più sicuri dal punto di vista dell'anticendio e della sismica, interventi di efficientemento energetico, una scuola più moderna e innovativa. Oggi è una giornata di festa per la comunità scolastica toscana e di questo voglio ringraziare di cuore la Provincia di Pisa, a partire dal Presidente Angori, tutte e tutti coloro che lavorano al Liceo Artistico Russoli, a partire dalla Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Zobel.

La qualità degli ambienti scolastici infuisce sulla qualità della didattica, per questo come Regione Toscana siamo impegnati nel sostenere le Amministrazioni locali nel garantire scuole sicure, belle, moderne, accoglienti, inclusive, rispettose dell'ambiente. Questo intervento è stato possibile grazie alle risorse PNRR, una boccata di ossigeno preziosa per la scuola, ma lo voglio ribadire anche oggi: non basta. Serve che a tutti i livelli sia pienamente compreso il vapore della scuola pubblica e che si investa davvero su questa, a partire dal rifinanziamento del piano triennale di edilizia scolastica e dal mettere fine alla stagione dei tagli. Lo stanno chiedendo anche tante ragazze e tante ragazzi in queste settimane, meritano ascolto" ha sottolineato l'Assessora Regionale alle Politiche Scolastiche e all'istruzione Alessandra Nardini, presente all'evento.

"Al Russoli di Cascina quasi tre milioni di euro del PNRR, grazie al lavoro della Provincia, diventano una scuola più sicura e moderna. Le risorse europee danno così nuove prospettive a una scuola che custodisce la storia dell’artigianato del legno e una parte dell’identità di questo territorio. Investire qui significa mettere quel patrimonio di conoscenze nelle mani dei ragazzi, perché possano rinnovarlo e costruire nuove opportunità. È così che la politica deve rispondere alle loro preoccupazioni per il futuro: dando strumenti, spazi e possibilità concrete per realizzare le proprie aspirazioni", ha affermato il Vice Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo, anche lui presente all'iniziativa.

"Abbiamo ritrovato un cardine della storia di Cascina. Per il nostro Comune questo edificio non ha solo rappresentato la dimensione formativa, ma ha avuto anche un valore culturale e favorito lo sviluppo economico del territorio. La Cascina capitale del mobile si è realizzata grazie a falegnami, intagliatori, tappezzieri e disegnatori usciti da questa struttura. E ringrazio la Provincia di Pisa per i grandi investimenti investimenti di questi anni", ha chiosato il Sindaco di Cascina Michelangelo Betti, che partecipato all'iniziativa.

Fonte: Provincia di Pisa - Ufficio Stampa

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