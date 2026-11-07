Il Gialloblu Castelfiorentino espugna 39-42 il parquet della Pallacanestro Femminile Pisa

Primo squillo lontano da casa per il Gialloblu Castelfiorentino che a Pisa porta a casa la seconda vittoria consecutiva chiudendo la pratica sul 39-42. Vittoria di carattere per le ragazze di Gianni Cosi, che conquistano una gara rimasta senza un padrone fino agli ultimi e decisivi possessi.
Dopo un avvio contratto, in cui le locali provano a scappare, le gialloblu ricuciono prontamente fino ad impattare: ne emerge così una prima parte punto a punto, con le squadre che viaggiano a braccetto alternandosi al comando. Dopo il 13-13 della prima frazione, la seconda scorre via ancora sul botta e risposta fino al 24-25 su cui si va all’intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi l’inerzia non si sposta: nessuna delle due squadre riesce a prendere più di due possessi di vantaggio e alla terza sirena il tabellone segna 34-32. Poi nel punto a punto finale, sul 37-38, è la tripla di Dani che arriva finalmente a mettere la ciliegina.
Prossimo impegno sabato 14 novembre alle 19 al PalaGilardetti contro Bellaria.
PALLACANESTRO FEMMINILE PISA – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 39-42
Pallacanestro Femminile Pisa: Losa 1, Sgorbini 10, Malagola 2, Mercolini 4, Garruto 11, Filippini 3, Simoncelli, Barsotti 6, Barghini 2, Turco, Corti, Ward. All. De Filippis.
Gialloblu Castelfiorentino: Bellantoni 8, Dani 8, Baldinotti 3, Moustakalle, Calugi, Banchelli 5, D’Ambrosio 5, Ancillotti, Nannetti 2, Bandinelli 5, Ravenni 2, L’Ala 4. All. Cosi. Ass. Caggiano.
Parziali: 13-13, 24-25 (11-12), 34-32 (10-7), 39-42 (5-10)
Arbitro: Marcenaro di Carrara.
Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa
Notizie correlate
<< Indietro