Il presidente Giani inaugura il campo sportivo riqualificato di Volterra

All’inaugurazione stamani a Volterra del restyling del campo sportivo Signorini c’era anche il presidente della Toscana Eugenio Giani. I lavori di riqualificazione e di manutenzione straordinaria, che valgono circa 400 mila euro, sono stati infatti possibili anche grazie a risorse regionali. L’intervento ha migliorato accessibilità e funzionalità: si è intervenuti sugli spogliatoi, sull’infermeria, sul magazzino e sugli impianti, oltre che sul terreno di gioco dove è stato realizzato un nuovo impianto di irrigazione. Sono stati installati anche pannelli solari.

“Sport e cultura sono elementi fondanti e fondamentali di una comunità – sottolinea il presidente Giani -. Volterra è una delle grandi capitali della Toscana. Qui nel 2015 è stato scoperto un grande anfiteatro romano da cinquemila posti: un ritrovamento eccezionale, oggetto tuttora di scavo, recupero e restauro finanziato anche dalla Regione e che intendiamo nel futuro ulteriormente valorizzare”. “Volterra – conclude Giani – era vitale allora ed è vitale tutt’oggi”.

Fonte: Regione Toscana