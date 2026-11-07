Incidente in scooter in via dei Vespucci, muore un uomo

Cronaca Firenze
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Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro un elemento stradale. Non risultano altre persone coinvolte

Un uomo è morto in seguito a un incidente stradale in scooter avvenuto a Firenze, pochi minuti dopo la mezzanotte, in via dei Vespucci.

Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava alla guida del mezzo quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo dello scooter, andando a urtare contro un elemento stradale.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e la Polizia municipale, impegnata negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Al momento non risultano altre persone coinvolte.

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