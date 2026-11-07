Tragedia questo pomeriggio a Pulica in via Montelupo (Montesperoli) durante il Rally Città di Scandicci, dove un pilota ha perso la vita in un incidente mentre percorreva una la prova speciale 2 'Pulica', partita alle ore 16,01. La vittima si chiamava Andrea Bartarelli, 50 anni, originario di Montespertoli, al volante di una Citroën C3.

Per cause in corso di accertamento, l'auto è uscita di strada circa 2,5 chilometri dopo la partenza della prova speciale, terminando la propria corsa in una scarpata.

Per il pilota non c'è stato nulla da fare. Il navigatore, Massimo Bazzani, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Careggi di Firenze. Immediato l'intervento dei soccorritori, sia sanitari sia tecnici, presenti sul posto per la gara. A seguito dell'incidente, l'organizzazione ha disposto l'annullamento della gara.

È stata convocata una conferenza stampa presso la direzione di gara, ubicata alla concessionaria CO.BRA.MA in via Don Lorenzo Perosi n. 4 in Scandicci, dove il direttore di gara e il medico di gara hanno spiegato l'accaduto.

(foto di Rally di Scandicci)

I messaggi di cordoglio

Giovanni Bisso, direttore di gara: "La seconda prova speciale, "Pulica", ha preso regolarmente il via alle 16.01, con la vettura numero 1 dell'equipaggio Bartarelli-Bazzani. Alle 16.04 la Direzione Gara ha ricevuto una richiesta di intervento e ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi. I mezzi e il personale sanitario hanno raggiunto tempestivamente il luogo dell'incidente, situato a circa 2,6 chilometri dalla partenza della prova speciale. La vettura era uscita dalla sede stradale e precipitando per circa sei metri in una zona impervia e particolarmente difficile da raggiungere. Nonostante le difficoltà di accesso, i soccorritori sono riusciti a raggiungere l'auto. Purtroppo, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del pilota, Bartarelli".

Maria Francesca Nardi, medico di Gara: "La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente alla richiesta arrivata, la vettura uscendo di strada si è fermata in un luogo impervio a circa sei metri sotto la sede stradale e nonostante ciò i soccorritori sono arrivati alla vettura ma purtroppo hanno potuto constatare il decesso di Bartarelli. Al copilota Bazzani sono stati riscontrati politraumi che hanno richiesto il ricovero al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi".

Andrea Cappai, Reggello Motorsport (organizzazione): "Il pensiero della società va alla famiglia del pilota, ai suoi affetti e a tutti coloro che gli erano vicini. Reggello Motorsport si stringe con sincera partecipazione al loro dolore ed esprime la propria vicinanza all'intero mondo dei rally, oggi colpito da una tragedia che lascia tutti senza parole".

L'Automobile Club Italia ha espresso il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari e alle persone colpite dall'incidente.

Anche il sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini, ha espresso sui social il proprio cordoglio alle famiglie dei piloti: "Oggi il mondo del rally e la nostra comunità sono stati colpiti da una tragedia che lascia senza parole. Durante il 4° Rally Città di Scandicci e Colli Fiorentini, nella prova speciale di Pulica, sulle strade del nostro territorio, la vettura dell'equipaggio Bartarelli-Bazzani è uscita di strada. Il pilota e nostro concittadino Andrea Bartarelli ha perso la vita. Il navigatore Massimo Bazzani è stato ricoverato all'ospedale di Careggi.

È successo qui, fra le nostre colline, durante una giornata di sport e di festa, e questo rende il dolore di Montespertoli ancora più grande. A nome dell'Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza esprimo il più sincero cordoglio alla famiglia di Andrea, ai suoi amici e a chi ha condiviso con lui la passione per questo sport. Al navigatore Massimo Bazzani e ai suoi cari va tutta la nostra vicinanza, con l'augurio di una pronta guarigione. Dopo l'incidente la direzione di gara ha sospeso definitivamente la competizione e il rally è stato annullato. Chiedo a tutti di rispettare il lavoro di chi è ancora impegnato nella zona dell'incidente. Ringrazio i soccorritori e il personale sanitario. Sono intervenuti subito e hanno raggiunto l'auto nonostante il punto in cui era caduta fosse difficile da raggiungere. Siamo vicini anche agli organizzatori di Reggello Motorsport, ai volontari e a tutti i montespertolesi che oggi erano lungo il percorso.

Davanti a un dolore così grande restano solo il silenzio, il rispetto e l’abbraccio più grande e tenero possibile a tutti quelli che ora non possono far altro che piangere la perdita di una persona alla quale hanno voluto e continueranno a volere bene".

Al cordoglio si è unito anche il sindaco di Montelupo Fiorentino, Simone Londi, che ha affidato ai social un messaggio di vicinanza alla famiglia del pilota:"Desideriamo esprimere il nostro cordoglio per la tragica scomparsa del pilota Andrea Bartarelli, deceduto nel drammatico incidente avvenuto oggi pomeriggio".

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