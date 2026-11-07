Ospedale 'San Luca' di Lucca: donata una collezione di fumetti alla Pediatria

Si è tenuta oggi, sabato 7 novembre, all’ospedale “San Luca” di Lucca, la consegna ufficiale di una collezione di albi a fumetti destinata ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Luccasenzabarriere ODV su generosa proposta di Giacomo Bracci, medico di Pisa e collezionista di fumetti.

Alla cerimonia di consegna hanno presenziato la direttrice della struttura di Pediatria, dottoressa Angelina Vaccaro, il presidente di Luccasenzabarriere ODV, Domenico Passalacqua, insieme a un’ampia delegazione di volontari dell’associazione e, ovviamente, al donatore.

L'iniziativa si inserisce nel solco delle attività che legano la Pediatria lucchese al mondo della lettura condivisa e dell'illustrazione, a partire dai progetti condotti in sinergia con i principali eventi del territorio.

“Per la nostra associazione - ha detto Domenico Passalacqua - è una grande soddisfazione poter concretizzare questa donazione. Ringrazio la dottoressa Vaccaro e l'ospedale per aver reso possibile l'iter procedurale necessario per l'accettazione dei volumi. Come associazione siamo da sempre impegnati nel creare e donare spazi dedicati ai bambini e alle famiglie, come le aree per l’allattamento e i fasciatoi sul territorio. Questa iniziativa giunge a coronamento di un intenso lavoro svolto dai nostri volontari anche durante i giorni di ‘Lucca Comics & Games’, dove abbiamo fornito supporto a tante persone con disabilità. La donazione alla Pediatria, grazie alla sensibilità di Giacomo Bracci, rappresenta per noi un ulteriore fiore all’occhiello”.

“Si tratta di un piccolo gesto - ha evidenziato Giacomo Bracci - che ritengo doveroso. Da grande appassionato e collezionista, ci tengo a sottolineare che gli oggetti non devono diventare feticci: è bello pensare che questi fumetti, conservati con cura, possano avere una seconda vita ed essere anche utili, magari ad alleviare i momenti di sofferenza o di ansia dei piccoli ricoverati. Ringrazio l’amico Domenico Passalacqua e Luccasenzabarriere, senza i quali non avrei potuto realizzare questo progetto, e la dottoressa Vaccaro per la calorosa accoglienza. Spero che questo gesto, da cittadino normale, possa essere d'ispirazione per molte altre persone”.

“Porto i ringraziamenti non solo a titolo personale come direttrice del reparto – ha affermato Angelina Vaccaro - ma anche a nome dell’intera Direzione ospedaliera. Come ama ricordare il nostro direttore Francesco Puggelli, l’ospedale non è una struttura chiusa tra quattro mura, ma una realtà aperta a tutti e integrata con la comunità. Una donazione di libri è per me il gesto più gradito, perché si sposa appieno con il valore della lettura condivisa, tema che abbiamo affrontato anche di recente. Offrire un libro a un bambino ricoverato significa dargli l'opportunità di non sentirsi confinato dalla malattia, permettendo a un genitore, a un nonno o a un adulto di condividere con lui un momento di crescita ed educazione anche durante il ricovero. Ringrazio di cuore Luccasenzabarriere e il dottor Bracci per il loro importante gesto, che denota grande attenzione nei confronti delle esigenze dei più piccoli”.

Nel corso dell’iniziativa è stato evidenziato anche il legame della Pediatria e della sanità lucchese con i Comics. Si è infatti rinnovata anche quest'anno la storica e proficua collaborazione tra l’Azienda USL Toscana nord ovest e Lucca Comics & Games, giunta a un traguardo importante con la pubblicazione del 17° albo illustrato incentrato sul personaggio di Max. La nuova pubblicazione, intitolata “Gradimento Alcolico” - gli autori sono Manfredi Toraldo e Maria Luce Centioni - propone un viaggio toccante e insieme ironico tra culture, generazioni e tradizioni quotidiane, mettendo a confronto Italia e Irlanda. Attraverso lo sguardo leggero ma attento di Max e dei suoi amici, la storia affronta un tema delicato e spesso sottovalutato: l'uso e l'abuso di alcolici, troppo spesso presentati dalla pubblicità o considerati dalle consuetudini sociali come innocui o associati al benessere, ma che richiedono invece forte consapevolezza e moderazione.

L'invito ai ragazzi e alle famiglie è quello di guardarsi dentro e sapere che le porte dei servizi sanitari pubblici – dai Consultori ai SerD, fino alle Pediatrie – sono sempre aperte per offrire ascolto e supporto.“Max”, dunque, affronta temi di salute con un linguaggio semplice, diretto e vicino ai bambini, ai giovani e alle famiglie. Realizzato dalla Scuola Internazionale del Fumetto e da Area Performance, continuerà a vivere nelle sale d’attesa delle strutture sanitarie lucchesi, tra cui anche la Pediatria dell’ospedale di Lucca, dove sono esposti in bella vista i fumetti “Max” degli anni precedenti.

L’Associazione Luccasenzabarriere ODV è un’organizzazione senza scopo di lucro nata a Lucca nel 2017 per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità sul territorio provinciale. Guidata dal presidente Domenico Passalacqua, l’associazione è in prima linea nella battaglia per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per la piena attuazione dell’articolo 3 della Costituzione Italiana.

In allegato alcune immagini della donazione di oggi (7 novembre) in Pediatria a Lucca

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