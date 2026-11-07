Cade in un pozzo profondo 20 metri: intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, intorno alle 12, in via delle Forre a Torre, nel comune di Fucecchio, per soccorrere una persona caduta in un pozzo. Per cause ancora in fase di accertamento, l'infortunato sarebbe precipitato in un pozzo profondo circa 20 metri mentre stava svolgendo alcuni lavori di giardinaggio nella propria proprietà.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco, che hanno recuperato la persona utilizzando apposite tecniche di derivazione speleo-alpino-fluviale. Una volta riportato in superficie, l'infortunato è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118.

È stata attivata anche una squadra dei vigili del fuoco di Castelfiorentino e un veicolo del soccorso speleo-alpino-fluviale, poiché la squadra di Empoli era già impegnata in un altro intervento tecnico. Il loro supporto, tuttavia, non si è reso necessario, dal momento che i colleghi di Pisa avevano già portato a termine le operazioni di soccorso.