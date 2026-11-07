Ponte a Egola ritrova i suoi uffici comunali dopo sei anni: inaugurata la nuova sede

Sono stati inaugurati ufficialmente questa mattina, sabato 7 novembre, i nuovi uffici comunali di via G. Ferrari 5 a Ponte a Egola, dove dallo scorso 14 luglio sono operativi lo sportello URP-Anagrafe e il nuovo Sportello Casa, dedicato alle Politiche abitative. Una riapertura particolarmente attesa dalla comunità, che ha restituito alla frazione un presidio comunale rimasto chiuso per sei anni, a partire dal periodo della pandemia da Covid-19.

La riattivazione degli uffici è arrivata anche in risposta alle numerose sollecitazioni della cittadinanza e dei consiglieri comunali di Ponte a Egola, che chiedevano di poter tornare a contare su un servizio anagrafico e amministrativo di prossimità. Una richiesta sentita, come dimostrato anche dalla partecipazione di tanti cittadini, consiglieri comunali e rappresentanti del territorio presenti questa mattina all'inaugurazione.

“Tre sedi in un Comune di 28mila abitanti non sono poche – sottolinea il sindaco Simone Giglioli –. La riapertura di Ponte a Egola era una richiesta forte della cittadinanza e siamo contenti di averle dato risposta. Dopo sei anni di chiusura riportiamo in questa frazione un presidio importante, che in questi primi mesi ha già dimostrato di essere molto utilizzato. La partecipazione così numerosa all'inaugurazione di oggi conferma quanto fosse sentita questa esigenza. In questi anni abbiamo portato avanti diversi investimenti con l'obiettivo di accompagnare la crescita della nostra comunità. Penso alla nuova biblioteca, moderna, funzionale e molto frequentata, e ad altri importanti interventi che vedranno la luce nei prossimi mesi: la Casa della Salute, ormai nella fase conclusiva del percorso, e la nuova sede del Consorzio di Bonifica. Sono tasselli di un progetto più ampio, che punta a rafforzare i servizi e la qualità della vita sul territorio”.

L'importanza di mantenere presidi fisici a disposizione della cittadinanza è evidenziata anche da Sandro Spagli, dirigente dei Servizi Anagrafe e Statistica. “In un momento in cui molti Comuni stanno riducendo o chiudendo gli sportelli fisici, anche in conseguenza della progressiva digitalizzazione dei servizi, riteniamo fondamentale continuare a garantire punti di accesso sul territorio. I servizi online rappresentano una risorsa importante, ma non tutti i cittadini hanno la stessa familiarità con gli strumenti digitali: circa il 30% delle persone incontra ancora difficoltà ad utilizzarli”.

Un presidio che riveste un ruolo importante anche sul fronte delle politiche sociali e abitative. “Lo Sportello Casa sta già dando risposte concrete, soprattutto alle fasce più fragili della popolazione – dichiara l'assessore al Sociale Matteo Squicciarini –. Volevamo uno spazio accessibile, comodo e vicino alle persone, capace di offrire un supporto concreto a chi si trova ad affrontare difficoltà abitative o ha bisogno di orientarsi tra bandi, contributi e procedure. È un servizio fortemente voluto, che interpreta un'idea di amministrazione attenta alla comunità e che non lascia sole le persone in difficoltà”.

I servizi disponibili

Gli uffici comunali di via G. Ferrari 5 sono aperti ogni martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.30.

Lo sportello URP-Anagrafe permette, su appuntamento, di richiedere il rilascio della Carta d'identità elettronica (CIE) per i residenti, attivare le credenziali SPID con LepidaID previa preregistrazione e gestire le pratiche relative alle concessioni cimiteriali e all'illuminazione votiva. Senza appuntamento è possibile richiedere certificati anagrafici, ricevere informazioni sui servizi comunali, ottenere autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, effettuare autentiche di firma e di copia e pagare alcuni tributi comunali tramite POS.

Per prenotare un appuntamento è possibile utilizzare il portale online prenotazione.comune.san-miniato.pi.it oppure contattare la sede centrale ai numeri 0571 406506, 0571 406507 e 0571 406508.

Il nuovo Sportello Casa, accessibile esclusivamente su appuntamento, offre assistenza per le pratiche relative ai bandi per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), ai contributi per il sostegno ai canoni di locazione, alle domande presentate per conto della Società della Salute, tra cui i Bonus Mamma e Barriere Architettoniche, alle richieste di emergenza abitativa e alla gestione degli alloggi sociali.

Per accedere allo Sportello Casa è possibile fissare un appuntamento telefonando al numero 0571 406840 oppure scrivendo all'indirizzo e-mail domus@comune.san-miniato.pi.it.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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