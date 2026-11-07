Santa Croce sull'Arno, addio al pittore e incisore Romano Masoni

È scomparso all'età di 86 anni Romano Masoni, pittore e incisore italiano nato nel 1940 a Santa Croce sull'Arno. Masoni si era formato alla Scuola d'Arte Simi di Firenze, affiancando fin dagli anni Settanta l'attività artistica all'impegno politico e sociale sul territorio. Tra i fondatori, nel 1977, della rivista Il Grandevetro, aveva contribuito alla promozione di iniziative culturali a Santa Croce sull'Arno, partecipando alla nascita del Centro di attività espressive Villa Pacchiani, di cui era stato direttore fino al 1999. Nel corso della sua carriera aveva esposto in importanti rassegne nazionali e internazionali, tra cui la Quadriennale di Roma e il MoMA di New York. Tra le sue ricerche più recenti figurano le opere della serie Derive. Nel 2021 quattro sue incisioni e l'opera Auto Da Fé erano entrate nella collezione del Montecatini Contemporary Art.

Sono numerosi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore per ricordare l'artista.

A ricordarlo sui social è stato il sindaco di Santa Croce sull'Arno, Roberto Giannoni, che ha ripercorso il legame tra Masoni e la comunità, soffermandosi in particolare sulla mostra personale allestita a Villa Pacchiani: "Ci sono sguardi che dicono più di mille parole. Romano era felice a Villa Pacchiani quel pomeriggio dell'inaugurazione della 'sua' mostra personale: più di cinquanta opere, più di sessant'anni di carriera, per un riconoscimento che la sua Santa Croce gli doveva e al quale la mia amministrazione teneva particolarmente".

Il sindaco ha poi ricordato il rapporto personale costruito con l'artista: "Da quel giorno avevo imparato a conoscere Romano: poche parole, ma un'umanità straordinaria. Nascondeva dentro di sé un grande dolore per la perdita della sua amata moglie, un sentimento che coglievo dai suoi occhi quando ci incontravamo e io lo chiamavo “maestro”, mentre lui ricambiava sorridendomi. Le sue opere, sparse per la nostra cittadina, nelle case dei santacrocesi e di tanti collezionisti, testimonieranno per sempre la sua vita. Fin da oggi ci impegniamo a ricordarlo sempre con tanto affetto e stima. Porgo alla sua famiglia le mie più sincere condoglianze e voglio ringraziare Paolo Di Vacchetta per la vicinanza dimostrata a Romano e Antonella Strozzalupi per averlo coadiuvato nell'allestimento della mostra a Villa Pacchiani".

(Foto da Fb Roberto Giannoni)

Anche la Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno ha affidato ai social un messaggio per ricordare Masoni, sottolineando il legame con l'associazione e il contributo dato alla Stanza della Memoria: "Ci ha lasciato Romano Masoni, pittore, uomo di pensiero e amico della nostra associazione. Diceva di sé: 'Sono un pittore, ne ho le prove…'. E con la sua vastissima opera ce ne ha date davvero tante: prove di un'arte limpida, generosa e totalizzante, capace di attraversare linguaggi, raccontare il mondo e lasciare tracce profonde. Per la Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno Romano è stato un amico generoso e un prezioso compagno di strada. Ci ha donato opere importanti che arricchiscono la nostra sede e ha lasciato un segno speciale nella Stanza della Memoria, contribuendo con la sua sensibilità e il suo talento artistico a dare forma a un luogo dedicato alla memoria della guerra, della Resistenza e delle tragedie del Novecento. Un patrimonio di arte e memoria che continuerà a vivere nella nostra associazione e a parlare a chi visiterà questi spazi. A Romano ci legavano affetto, stima e riconoscenza. Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze. Grazie Romano, per la bellezza che ci hai donato e per il segno che lasci nella nostra comunità".

(Foto da Fb Pubblica Assistenza)

Un lungo ricordo è arrivato anche dal Partito Democratico di Santa Croce sull'Arno, che ha sottolineato il ruolo di Masoni nella vita culturale e sociale del paese, oltre al suo impegno civile: "Romano è morto e qualunque parola riusciremo a dire per onorarlo, non sarà abbastanza. Romano Masoni riconosciuto ed apprezzato pittore, appassionato ed esperto incisore, scrittore meraviglioso come chiunque può vedere leggendo uno dei suoi tanti testi, ha segnato profondamente la vita culturale di Santa Croce sull’Arno. Vogliamo ricordare certamente “Il circolo del Pestival La grande metafora” da cui è nato il Centro di attività espressive di Villa Pacchiani e “Il Grandevetro” la rivista artistica e culturale di cui è stato fondatore e convinto animatore ma le notizie biografiche, chi vuole, le può trovare su Wikepedia nella pagina a suo nome. Noi vogliamo raccontare cosa è stato Romano per la vita sociale e culturale del nostro paese e per noi tutti che abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo.

Abbiamo detto di Villa Pacchiani di cui è stato direttore per molti anni ma vogliamo ricordare la meno conosciuta esperienza della Stanza della Memoria presso la Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno. Quel luogo, che invitiamo caldamente a visitare, rappresenta a pieno titolo l’idea dell’arte così come la intendeva il pittore Romano Masoni, un’arte che era sempre legata ad un’idea molto personale della bellezza e all’impegno civico. I valori erano al centro dell’arte di Romano. Valori affettivi e valori civili.

Anche la sede del Partito Democratico di Santa Croce ha ricevuto il contributo creativo di Romano e, con gratitudine ed orgoglio, avremo cura dei suoi lavori che sono lì ospitati. Era Romano un uomo di partito? No, non lo era. Era un uomo che credeva ad un’idea del mondo che trovava nei valori della sinistra, certamente, e che abbiamo sempre sentito vicino, come si direbbe per un matrimonio, metaforicamente, 'in salute e in malattia'.

Romano credeva, profondamente, nella cultura come motore indispensabile della vita umana e del suo progresso. Non gli interessavano affatto gli oggetti ma aveva una spiccata ed acuta sensibilità per le persone. Non faceva sconti a nessuno, era severo, per questo un complimento di Romano valeva oro puro.

Le nostre condoglianze al figlio, al fratello, ai tanti amici che lo hanno molto amato e rispettato.

A noi mancherà molto. Ci piace pensare che si sia spento felice di riunirsi alla moglie amatissima, Pieranna, la sua 'stella bambina'".