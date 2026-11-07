L'appuntato scelto Salvatore Agosto va in congedo dopo 39 anni di servizio

Si conclude una lunga e prestigiosa carriera interamente dedicata alla tutela della legalità e alla sicurezza della collettività. L’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Salvatore Agosto ha raggiunto il

meritato traguardo del congedo dopo ben 39 anni di servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri, salutando quella divisa indossata con instancabile dedizione, senso del dovere e abnegazione sin dal 1987.

Nato a Palermo nel 1966, l’Appuntato Scelto Q.S. Agosto intraprese il proprio percorso nelle fila della Benemerita nell’aprile del 1987, varcando i cancelli della Scuola Allievi Carabinieri di Benevento. Da quel primo passo ha preso avvio un articolato itinerario operativo su più fronti del territorio nazionale, caratterizzato da importanti tappe in Liguria: dagli incarichi presso le Stazioni di Riomaggiore, Riccò del Golfo e Ameglia, all’impegno a La Spezia tra la Radiomobile e i tre intensi anni trascorsi presso l’Aliquota Operativa, a diretto contatto con le dinamiche investigative e di pronto intervento.

Nell’agosto del 2010 l’approdo in Toscana, dove ha prestato servizio prima presso la Stazione Carabinieri di Fauglia e infine, dal novembre 2022, alla Stazione di Lari, presidio in cui ha concluso il proprio percorso professionale.

Nel corso dei decenni, il militare ha saputo coniugare la rigorosa professionalità e la fermezza del ruolo con una rara e spontanea vicinanza umana, divenendo per le comunità locali un saldo riferimento e un modello di ascolto ed empatia. Tale vocazione al servizio si è riflessa costantemente anche all'interno dei reparti, dove il militare ha rappresentato un costante punto d’appoggio, di solidarietà e di saggio consiglio per i colleghi e le giovani leve dell'Arma.

L’Appuntato Scelto Q.S. Agosto è stato salutato ufficialmente dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pisa, Colonnello Ivan Boracchia, presso la Caserma "Sandulli Mercuro" e successivamente dai militari della Compagnia di Pontedera, che hanno voluto tributargli stima e profonda riconoscenza per l’attaccamento all'Istituzione e gli eccellenti risultati ottenuti.

L’Arma dei Carabinieri esprime all’Appuntato Scelto Q.S. Salvatore Agosto la propria gratitudine per la dedizione, l'integrità e il senso del dovere dimostrati in ogni giorno di servizio, augurandogli di vivere questo nuovo capitolo della sua vita con la stessa serenità e soddisfazione che ha saputo regalare alla comunità in tutti questi anni.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate