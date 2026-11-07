Sicurezza, Più Certaldo al sindaco Campatelli: "Servono azioni concrete"

La sicurezza urbana al centro delle riflessioni della lista civica Più Certaldo che torna a sollecitare l'amministrazione comunale e il sindaco Giovanni Campatelli affinché siano adottate misure concrete per contrastare furti, tentativi di effrazione e altri episodi segnalati sul territorio. La questione è stata portata in consiglio comunale.

In una nota la lista civica contesta la posizione assunta dalla maggioranza e sostiene che i contatti con le forze dell'ordine non siano sufficienti a garantire la sicurezza dei cittadini: "Rappresenta il minimo sindacale dell'azione amministrativa".

Tra le criticità evidenziate viene indicata anche l'assenza di pattuglie della Polizia municipale durante la notte in cui si sarebbero verificati alcuni degli episodi denunciati. Più Certaldo riferisce inoltre di "numerosi episodi di effrazione, tentati furti e furti consumati all'interno delle abitazioni" registrati anche negli ultimi giorni.

La nota della lista Più Certaldo

Sul tema della sicurezza urbana si consuma l'ennesimo scontro politico a Certaldo. Di fronte alle preoccupazioni sollevate dalle opposizioni, il Partito Democratico ha tentato di minimizzare il problema, mentre il Sindaco Giovanni Campatelli ha reagito con stizza, rivendicando di essere già al lavoro sul dossier e di mantenere costanti interlocuzioni con le forze dell'ordine.

Una linea difensiva che non convince e che appare del tutto insufficiente a rassicurare i cittadini. Garantire il coordinamento con le autorità di pubblica sicurezza non è un valore aggiunto di cui farsi vanto, ma un preciso obbligo di legge in capo al Primo Cittadino.

“Mantenere contatti con le forze dell'ordine rappresenta il minimo sindacale dell'azione amministrativa, non una risposta risolutiva rispetto alle criticità concretamente vissute dal territorio - la critica sollevata da Piu Certaldo -”.

A dimostrazione di quanto la situazione richieda un cambio di passo immediato, emerge un dato emblematico: proprio nella notte in cui si sono verificati i gravi episodi denunciati dalla lista civica, non risultava in servizio alcuna pattuglia della Polizia Municipale sul territorio comunale. Un vuoto nei controlli che smentisce la narrazione di una presenza capillare e costante.

Non può inoltre costituire un'attenuante il richiamo al ridotto numero di denunce formali o alle statistiche sui reati. Agire solo a consuntivo significa rinunciare al ruolo fondamentale della prevenzione. Minimizzare i rischi sulla base dei dati ufficiali rischia di esporre Certaldo a fenomeni di degrado più severi, del tutto simili a quelli che stanno già segnando negativamente diversi comuni limitrofi.

I segnali d'allarme, del resto, si stanno moltiplicando: “anche negli ultimissimi giorni si sono registrati numerosi episodi di effrazione, tentati furti e furti consumati all'interno delle abitazioni”.

Eventi che si consumano nell'apparente indifferenza delle istituzioni locali, alle quali la cittadinanza non chiede reazioni stizzite, ma interventi strutturali, controlli reali ed efficaci politiche di prevenzione.

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