"Apriamo oggi una seconda sede qua a Coverciano, peraltro data in gentile concessione da qualcuno che appressa l'operato del partito. Nei prossimi mesi probabilmente ce ne potrà essere una terza". Così ha detto Roberto Vannacci, leader del movimento Futuro Nazionale, in occasione dell'inaugurazione della seconda sede cittadina del movimento, in un fondo commerciale a Coverciano, a Firenze.

La partecipazione di Vannacci è stato un 'fuori programma', annunciato ieri dopo che il leader del movimento aveva fatto sapere di aver modificato la propria agenda di impegni dopo aver appreso del presidio degli Antifa. All'arrivo dell'eurodeputato, il clima si è acceso subito con la contestazione del gruppo di 'Firenze Antifascista', al quale Vannacci ha risposto, in apertura del suo intervento, chiamando i manifestanti 'puzzoni': "Buongiorno cittadini, buongiorno Firenze, e buongiorno anche a voi puzzoni!". I contestatori gli avevano precedentemente gridato 'Scemo, scemo' dai giardini davanti alla sede.

Le schermaglie verbali erano iniziate già durante l'attesa di Vannacci, con i militanti di Futuro Nazionale che avevano risposto alla protesta cantando l'inno di Mameli.

Vannacci: "Dopo le Politiche non cambiamo rotta. Sondaggi farlocchi sul nostro calo""

Al punto stampa con i giornalisti, a Vannacci è stato chiesto quale ipotesi di governo immagini dopo le Politiche del 2027. "L'ipotesi è che Futuro Nazionale porta avanti la propria politica. Ha tracciato delle linee rosse che sono estremamente precise e individuate ed è disposto a colloquiare, a parlare e a portare avanti la propria proposta politica. Noi la rotta non la cambiamo. Se qualcuno vuole venire con noi, siamo ben contenti", ha risposto, ribadendo che il movimento ha fissato precisi punti programmatici e non intende modificare la propria linea.

Vannacci ha inoltre criticato le politiche del governo Meloni sul riarmo e sul sostegno all'Ucraina, oltre a quelle dell'Unione europea sul Green Deal. "La stessa cosa che è successa a Trump qualche giorno fa in America - ha detto - potrebbe succedere in Italia a qualcuno che prima si è proclamato come il difensore degli italiani, ma oggi continua a votare per il proseguimento di una guerra ad oltranza in Ucraina, continua a sostenere una Commissione europea che non fa gli interessi degli italiani, che porta avanti il Green Deal e l'ambientalismo ideologico, che altro non hanno fatto che desertificare l'ambiente industriale e produttivo italiano e mandare sul lastrico centinaia e migliaia di imprese non consentendo agli italiani di avere le risorse per andare a fare la spesa quando vanno al mercato".

Il leader di Futuro Nazionale ha poi contestato le rilevazioni demoscopiche che negli ultimi tempi indicano un calo del consenso per il movimento: "Questo è esattamente la realtà che si contrappone con i sondaggi farlocchi delle agenzie ammaestrate che ci vedrebbero teoricamente in un calo di consenso", ha affermato, indicando nell'apertura della nuova sede "la realtà che si contrappone" ai sondaggi "farlocchi".

Tensioni mentre Vannacci lascia sede: carica della polizia

Mentre Vannacci lasciava la sede, un gruppo di manifestanti antifascisti ha tentato di avvicinarsi, costringendo le forze dell'ordine a intervenire con una carica di alleggerimento, utilizzando gli scudi e gli sfollagente per impedire il contatto tra i contestatori e i militanti del partito. Vannacci ha raggiunto l'auto senza conseguenze fisiche, ma tra insulti e il lancio di alcune uova, una delle quali avrebbe colpito il coordinatore toscano di Futuro Nazionale, Tommaso Villa. La situazione è rimasta sotto controllo grazie al dispiegamento di polizia e carabinieri, mentre un elicottero sorvolava la zona e gli attivisti di sinistra proseguivano la protesta con un corteo nelle strade circostanti.

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