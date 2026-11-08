Basket Castelfiorentino, Abc Solettificio Manetti corsara a Prato

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Gianni Mancini

I gialloblu battono fuori casa i Dragons

A Prato arriva il sesto successo consecutivo per l’Abc Solettificio Manetti, che alla Toscanini rincorre, soffre ma ha il merito di trovare la via di fuga anche quando i propri punti di riferimento sembrano venir meno. Il 67-78 finale, infatti, racchiude una gara dai due volti: quello dei 30 punti subiti nella sceonda frazione, e quello di una difesa attenta e decisa che concede soltanto 7 punti nella volata finale. Contro una squadra che riesce a condurre per gran parte la gara, l’Abc di coach Tonfoni trova dunque una nuova consapevolezza: quella di saper vincere soffrendo. Il tutto condito dalla prova solida di un Mancini da 27, vero e proprio trascinatore dei gialloblu in mezzo all’area.

“Abbiamo vinto soffrendo, cosa che fino ad oggi non era mai successa ad eccezione della prima giornata con Pino – commenta coach Alberto Tonfoni -. Trenta punti subito nel secondo quarto sono stati una vera e propria follia difensiva, a cui siamo riusciti a contrapporre una seconda parte di gara consistente nelle retrovie, soprattutto nell’ultimo quarto dove abbiamo concesso solo sette punti. Prato aveva preparato bene la gara, togliendoci i nostri punti di riferimento primari. Siamo stati bravi a vincerla dietro, grazie anche a difese di grande voglia nella seconda parte. Sicuramente c’è da crescere, in attacco dobbiamo costruire meglio senza affidarci a soluzioni farraginose, ma quel che c’è di buono è che siamo riusciti a vincere pur facendo fatica. E su questo adesso dobbiamo lavorare”.

Domenica 15 novembre al PalaBetti sarà tempo di big match: alle 18 arriva Bottegone.

LA CRONACA

Le triple degli ex Berni e Cantagalli inaugurano la sfida. Sull’8-2 a firma Goretti, mentre i gialloblu faticano a trovare la via del canestro, Carlotti dall’arco tiene i suoi a contatto, finché due assist di Corbinelli servono a Mancini la parità a quota 12, preludio al sorpasso castellano dopo sette giri di cronometro. L’Abc alza l’intensità in difesa e allunga suggellando un parziale 0-11 che scrive 12-19 sul tabellone, preludio al 15-21 su cui si va al primo riposo.

Si riparte con la schiacciata di Mancini, letteralmente un enigma in mezzo all’area per la difesa laniera, che conduce i gialloblu sulla doppia cifra di vantaggio (15-25). Il doppio affondo di Pacini e Paloscia, però, tiene i Dragons in scia così, mentre l’Abc perde il bandolo della matassa in difesa e litiga con il ferro, è proprio Pacini da casa sua a concretizzare la rimonta locale e ribaltare completamente l’inerzia: 30-28 al 25′. I gialloblu perdono lucidità, Prato ne approfitta e, spinta dal solito Pacini, allunga toccando il 45-37, finché la tripla dell’altro ex Balducci manda tutti all’intervallo sul 45-40.

Nonostante tante indecisioni, l’Abc torna fino a -1 con Belli (54-53), ma i locali tengono saldo il controllo e, grazie ai passaggi in lunetta per il bonus castellano, riconquistano in un amen tre possessi di vantaggio (60-53). Ci pensa Lazzeri, allo scadere, a infilare la bomba del 60-59 alla terza sirena.

Dopo tre minuti di polveri bagnate su entrambe le metà campo, il botta e risposta dall’arco tra Berni e Corbinelli smuove il tabellone. Di Chuchanov il nuovo +3 locale, cui risponde prontamente Belli per la parità a quota 66 al 35′. È questo il momento in cui la difesa castellana sale in cattedra e blinda l’area, mentre Mancini nel pitturato prende per mano i suoi e decide di scrivere il finale.

PALLACANESTRO PRATO DRAGONS – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 67-78

Pallacanestro Prato Dragons: Ndoye, Bellandi 3, Morganti ne, Staino ne, Berni 6, Cantagalli 11, Marchesini ne, Goretti 6, Chuchanov 13, Puccini 4, Pacini 21, Paloscia 3. All. Banchelli. Ass. Daddioli, Romanelli.

Abc Solettificio Manetti: Rosi D. ne, Rosi L., Lazzeri 3, Ticciati, Corbinelli 12, Talluri ne, Balducci 12, Belli 14, Mancini 27, Carlotti 6, De Leone 4, Cantini. All. Tonfoni. Ass. Chiarugi, Carzoli.

Parziali: 15-21, 45-40 (30-19), 60-59 (15-19), 67-78 (7-19)

Arbitri: Campatelli di Sesto Fiorentino, Raffa di Pisa.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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