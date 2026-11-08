Basket, Gialloblu Castelfiorentino cade contro la Cerretese

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Sconfitta in casa al PalaBetti

Dopo il turno di sosta, riprende in salita il campionato del Gialloblu Castelfiorentino, che al PalaBetti cede il passo alla Cerretese per 62-71 rinviando nuovamente l’appuntamento con la prima vittoria interna stagionale. Privi di capitan Cetti, i ragazzi di Alessio Pucci accusano un pesante break a cavallo tra la terza e la quarta frazione che, di fatto, indirizza la sfida.

Equilibrio negli scambi iniziali, con il tabellone che segna 17-19 alla prima sirena. Nel secondo quarto i gialloblu piazzano il primo allungo del match: un parziale di 24-16 manda tutti al riposo sul 41-35. Al rientro dagli spogliatoi, però, tra le fila locali cala il buio, così Cerreto ricuce con pazienza e passa a condurre alla terza sirena (51-56). L’affondo decisivo arriva nella prima metà dell’ultimo quarto, quando un break di 0-12 sposta decisamente l’inerzia dalla parte degli ospiti, che a quel punto devono soltanto amministrare.

Prossimo impegno giovedì 12 novembre alle 21:15 sul parquet della Folgore Fucecchio.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – BASKET CERRETESE 62-71

Gialloblu Castelfiorentino: Montagnaro, Niccolini 5, Mugnaini ne, Bartolini 5, Fabrizzi 12, Vallerani, Gemignani L. 4, Talluri 4, Ciampolini 3, Filippini 8, Marchetti 15, Gemignani N. 6. All. Pucci. Ass. Rastelli, Cicilano.

Basket Cerretese: Ticciati 18, Mancini 10, Bianchi 12, Bacchi, Donati ne, Barbetta 14, Chiarugi 6, Parentini 2, Braico 3, Camiciottoli 4, Pistolesi ne, Salvatici 2. All. D’Angelo.

Parziali: 17-19, 41-35 (24-16), 51-56 (10-21), 62-71 (11-15)

Arbitri: Napolano di Fucecchio, Massafra di Prato.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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