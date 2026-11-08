Basket, Gialloblu Castelfiorentino cade contro la Cerretese

Sconfitta in casa al PalaBetti
Dopo il turno di sosta, riprende in salita il campionato del Gialloblu Castelfiorentino, che al PalaBetti cede il passo alla Cerretese per 62-71 rinviando nuovamente l’appuntamento con la prima vittoria interna stagionale. Privi di capitan Cetti, i ragazzi di Alessio Pucci accusano un pesante break a cavallo tra la terza e la quarta frazione che, di fatto, indirizza la sfida.
Equilibrio negli scambi iniziali, con il tabellone che segna 17-19 alla prima sirena. Nel secondo quarto i gialloblu piazzano il primo allungo del match: un parziale di 24-16 manda tutti al riposo sul 41-35. Al rientro dagli spogliatoi, però, tra le fila locali cala il buio, così Cerreto ricuce con pazienza e passa a condurre alla terza sirena (51-56). L’affondo decisivo arriva nella prima metà dell’ultimo quarto, quando un break di 0-12 sposta decisamente l’inerzia dalla parte degli ospiti, che a quel punto devono soltanto amministrare.
Prossimo impegno giovedì 12 novembre alle 21:15 sul parquet della Folgore Fucecchio.
GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – BASKET CERRETESE 62-71
Gialloblu Castelfiorentino: Montagnaro, Niccolini 5, Mugnaini ne, Bartolini 5, Fabrizzi 12, Vallerani, Gemignani L. 4, Talluri 4, Ciampolini 3, Filippini 8, Marchetti 15, Gemignani N. 6. All. Pucci. Ass. Rastelli, Cicilano.
Basket Cerretese: Ticciati 18, Mancini 10, Bianchi 12, Bacchi, Donati ne, Barbetta 14, Chiarugi 6, Parentini 2, Braico 3, Camiciottoli 4, Pistolesi ne, Salvatici 2. All. D’Angelo.
Parziali: 17-19, 41-35 (24-16), 51-56 (10-21), 62-71 (11-15)
Arbitri: Napolano di Fucecchio, Massafra di Prato.
Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa
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