Savino Del Bene Volley si ferma contro Milano

Si ferma momentaneamente la marcia della Savino Del Bene Volley che, dopo quattro successi consecutivi in Serie A1, si arrende in tre set contro la Numia Vero Volley Milano nel big-match della settima giornata d'andata.

Una partita condotta dall'inizio alla fine dalle ospiti, capaci di imprimere grande pressione alla Savino Del Bene Volley in tutti i fondamentali e trascinate da un'ottima Paola Egonu, MVP con 21 punti.

Nel primo parziale la squadra di coach Blengini è partita al massimo ma Maja e compagne hanno saputo reagire nella fase centrale del parziale, salvo arrendersi sul finale sul muro di Egonu (21-25).

Nel secondo set sono state invece le toscane a prendere inizialmente margine, giocando punto su punto, ma lasciando in seguito spazio alle ospiti molto concrete a muro (4 nel set), e capaci di portarsi in doppio vantaggio (22-25).

Il terzo e ultimo set è invece stato ad appannaggio delle ospiti, avanti sin dai primi scambi, e in grado di sigillare la contesa per 17-25 con Lanier.

In una serata complessa per la Savino Del Bene Volley, sono comunque tre le atlete in doppia cifra: Van Ryk (13), Skinner e Bosetti (10); dall'altra parte della rete, sontuosa la prova di Egonu (21 con 4 ace), spalleggiata da Lanier (10) e Danesi (9).

A livello statistico, la Numia Vero Volley Milano ha dominato il computo dei muri (4-11) e dei servizi vincenti (4-6), registrando anche percentuali maggiori in attacco (38%-56%). L'unico dato a favore dalla squadra di coach Gaspari riguarda la ricezione: 71% di positività contro il 54% delle ospiti.

La squadra di coach Gaspari dovrà ora reagire rapidamente: mercoledì 11 novembre alle ore 20:30 la Savino Del Bene Volley scenderà infatti nuovamente in campo sul taraflex della Omag San Giovanni in Marignano per cercare un pronto riscatto.

La cronaca

La Savino Del Bene Volley di coach Gaspari scende in campo con il 6+1 formato da Ognjenović al palleggio e Van Ryk come opposta, le schiacciatrici sono Bosetti e Skinner. La coppia di centrali è formata da Aleksić e Nwakalor mentre il libero è Armini.

La Numia Vero Volley Milano schiera la diagonale Bosio-Egonu, in banda Piva e Lanier, mentre al centro il duo Danesi-Kurtagic. Il libero è Fersino.

Set 1

Avvio di marca meneghina con Egonu (2-6). Rimane a distanza la Numia Vero Volley Milano (6-11) e primo time-out per coach Gaspari. Rientra nel set la Savino Del Bene Volley grazie alla sua opposta (13-14), ma sono ancora le ospiti ad allungare con il proprio servizio (15-19). La diagonale di Lanier sigla il +4 (18-22) mentre è il muro di Egonu a sigillare il parziale (21-25).

Set 2

Il muro di Aleksic segna il primo doppio vantaggio biancoblù (6-4). Si gioca punto a punto nella fase centrale del set (10-10), con le ospiti che centrano in seguito il +2 grazie al muro di Piva (14-16). L'ace di Egonu fa avanzare ancora la Numia Vero Volley Milano (15-19) ma provano Maja e compagne a rimanere aggrappate al set con Aleksic (19-20). La squadra di Blengini si guadagna il set-point con Lanier e chiude la frazione in proprio favore sull'invasione di Graziani (22-25).

Set 3

Partenza positiva per la Numia Vero Volley Milano (1-5). L'ace di Van Ryk porta le sue a -2 (7-9) ma riallungano senza troppi indugi Egonu e compagne per l'8-13. L'errore in lungolinea di Van Ryk vale il +7 ospite (10-17) con le meneghine in totale controllo del set dopo il muro di Kurtagic (12-20). Nonostante il turno al servizio di Van Ryk accorci le distanze, è la diagonale di Lanier a chiudere definitivamente l'incontro (17-25).

Coach Gaspari post-partita: "Sono state due sfide diverse: i primi due set e l'ultimo. Su quest'ultimo parlerò a lungo con la squadra lunedì perché, al di là dei grandissimi meriti di Milano, in una stagione così difficile non possiamo permetterci il lusso di non rimanere attaccati alla partita. Nei primi due set invece, non abbiamo giocato male. Il problema è stato regalare battute senza forzatura proprio nei momenti in cui riuscivamo a rientrare, grazie ai break e al grande sacrificio del nostro muro-difesa. La differenza è stata nella gestione della battuta non forzata: loro hanno avuto la capacità di lavorare su due bellissime traiettorie profonde, ottenendo due ace, mentre noi abbiamo regalato cinque errori nel primo set. Guardate com'è finito il parziale: la chiave è stata proprio questa. Poi è chiaro, la loro fisicità la vedete tutti, anche riuscire a mettere la palla a terra non è così banale. Nonostante il terzo set, i nostri posti quattro hanno avuto numeri molto positivi rispetto agli avversari, soprattutto considerando la linea di muro che avevano di fronte. È chiaro che, se vuoi giocare contro Milano, devi riuscire a portarli a giocare un determinato tipo di pallavolo, ma devi essere molto più concreto nella fase di battuta, muro e difesa. Se devo mettere una X su un fondamentale e individuarne uno come principale responsabile, a mio avviso oggi è stata la battuta: siamo stati poco aggressivi e molto fallosi."

Savino Del Bene Volley - Numia Vero Volley Milano: 0-3 (21-25, 22-25, 17-25)

Savino Del Bene Volley: Eze, Van Ryk 13, Skinner 10, Sirressi (L2) n.e., D'Odorico, Van Hecke n.e., Aleksić 5, Bosetti 10, Ognjenović 1, Armini (L1), Graziani 4, Nwakalor, Bergmann n.e., Alberti n.e.. All.: Gaspari.

Numia Vero Volley Milano: Vazquez Gomez, Bosio 1, Sato, Di Napoli (L2) n.e., Sartori n.e., Danesi 9, Dautova n.e., Kurtagic 7, Lanier 10, Tapia Cruz, Egonu 21, Gennari, Piva 5, Fersino (L1). All: Blengini

Arbitri: Curto - Luciani

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene - Ufficio Stampa

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