Deportazione degli ebrei di Firenze, cerimonia alla sinagoga

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La Comunità di Sant'Egidio e la Comunità Ebraica di Firenze promuovono anche quest’anno, nell’83 esimo anniversario di quel terribile giorno, una memoria della deportazione degli Ebrei di Firenze, compiuta dai nazisti il 9 novembre 1943 dopo averne avviato la cattura dal 6.
La commemorazione si terrà lunedì 9 novembre, alle ore 18, nel giardino della Sinagoga, in via Farini.
Sarà presente anche l'assessora all'Educazione e alla Cultura della memoria, Benedetta Albanese, con il Gonfalone del Comune di Firenze.
Interverrà il Sindaco di Reggello Piero Giunti per portare una testimonianza su quanto accadde nel territorio comunale.

Degli Ebrei di Firenze deportati nei lager, solo 15 tornarono indietro: otto donne e sette uomini. La deportazione fu avviata il 6 novembre 1943 dal comando nazista. Vennero arrestate oltre 300 persone. Il 9 novembre furono caricate sui treni diretti verso Auschwitz, dove arrivarono il 14 novembre. Solo 107 superarono la selezione per l’immissione nel campo: gli altri vennero immediatamente eliminati.
Nell’elenco dei deportati figuravano anche otto bambini nati dopo il 1930 e 30 anziani, nati prima del 1884.

I tedeschi avevano completato l'occupazione di Firenze nel settembre 1943. Qui i nazisti poterono contare per la razzia sul sostegno attivo dei fascisti, in particolare su quello della banda Carità.

Fonte: Ufficio Stampa

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