Illuminazione votiva a Serravalle Pistoiese, aumentano le tariffe

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"La delibera di Giunta n. 154/2025, passata sostanzialmente inosservata, ha introdotto un aumento delle tariffe per l’illuminazione votiva, che i cittadini hanno scoperto soltanto in questi giorni, al momento del pagamento: 8 euro in più per ogni loculo. Diverse persone, sorprese e contrariate, si sono rivolte a noi per chiedere spiegazioni su un provvedimento del quale non erano evidentemente a conoscenza".

Così Elena Bardelli, referente di  “Serravalle Civica”.

"Si tratta di un incremento significativo che riteniamo particolarmente discutibile, perché riguarda un servizio strettamente legato alla memoria dei propri cari e a una tradizione molto sentita, soprattutto dalle persone anziane, per le quali mantenere accesa una luce sulla tomba dei propri familiari rappresenta un gesto di grande valore affettivo. A rendere la decisione ancora più indigesta è il contesto in cui arriva: mentre si aumentano queste tariffe, l’Amministrazione comunale continua senza riguardo a spendere risorse per feste, manifestazioni e festeggiamenti di vario genere. Una scelta di priorità che molti cittadini faticano a comprendere".

"Come 'Serravalle Civica' chiediamo alla giunta comunale di chiarire le ragioni che hanno portato a questo aumento e i criteri con cui è stato stabilito. I cittadini meritano trasparenza e rispetto. E su certe cose, che toccano gli affetti e la memoria dei propri cari, sarebbe necessaria una maggiore sensibilità".

Fonte: Ufficio Stampa

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