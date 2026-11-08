Incendio in un appartamento a Barberino di Mugello, evacuate sei persone

Un incendio è divampato nella notte in un appartamento a Galliano, nel comune di Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Sul posto, intorno all'una, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Barberino di Mugello, allertati dai carabinieri che, prima dell'arrivo dei soccorritori, avevano provveduto a evacuare sei persone, tra cui due bambini.

Le fiamme hanno interessato due locali di un'abitazione sviluppata su tre piani fuori terra, invasa dal fumo. Per domare il rogo sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco, un'autobotte, il carro aria e un funzionario incaricato del coordinamento delle operazioni.

I sei occupanti sono stati affidati al personale sanitario e trasportati, per accertamenti, agli ospedali di Borgo San Lorenzo e Meyer di Firenze.

Al termine dell'intervento, l'appartamento è stato dichiarato inagibile a causa dei danni provocati dall'incendio. Dichiarato non fruibile anche un esercizio commerciale situato al piano terra dell'edificio.

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