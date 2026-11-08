Si barrica dentro un ristorante a Empoli: intervengono i carabinieri

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi a Empoli, in un ristorante non lontano dal centro storico. Verso le 14, a seguito di una lite tra una dipendente e un responsabile del locale, la donna si sarebbe chiusa all’interno del ristorante. Non è chiaro se, al momento del fatto, nel locale fossero presenti altre persone, né se la ragazza avesse brandito qualche oggetto come arma.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Empoli, che hanno chiuso la strada e avviato un delicato tentativo di mediazione per cercare di tranquillizzare la ragazza. La situazione si è risolta dopo circa due ore, quando la giovane si è calmata e ha lasciato il ristorante, assistita da alcuni sanitari del 118.

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