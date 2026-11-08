Si barrica dentro un ristorante a Empoli: intervengono i carabinieri

Cronaca Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

La donna, una dipendente, si è asserragliata dentro l'esercizio a seguito di un alterco con uno dei responsabili del locale

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi a Empoli, in un ristorante non lontano dal centro storico. Verso le 14, a seguito di una lite tra una dipendente e un responsabile del locale, la donna si sarebbe chiusa all’interno del ristorante. Non è chiaro se, al momento del fatto, nel locale fossero presenti altre persone, né se la ragazza avesse brandito qualche oggetto come arma.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Empoli, che hanno chiuso la strada e avviato un delicato tentativo di mediazione per cercare di tranquillizzare la ragazza. La situazione si è risolta dopo circa due ore, quando la giovane si è calmata e ha lasciato il ristorante, assistita da alcuni sanitari del 118.

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
8 Novembre 2026

Tre furti in cinque giorni, bar di Empoli nel mirino del ladro

Tre spaccate in appena cinque giorni, messe a segno di notte sempre dallo stesso autore. È l’incubo che sta vivendo un bar tabacchi di Empoli, situato nella zona industriale di [...]

Empoli
Cronaca
4 Novembre 2026

Colpo in gioielleria nella notte al Centro*Empoli

Colpo nella notte alla gioielleria Bluespirit nella galleria del Centro*Empoli. Più persone incappucciate e con il volto travisato hanno rotto il vetro di una porta antincendio della struttura e poi hanno [...]

Empolese Valdelsa
Cronaca
4 Novembre 2026

Estorsioni e droga nell'Empolese Valdelsa, due arresti. Indagini su gruppo criminale

Due cittadini albanesi, rispettivamente di 39 e 21 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Empoli nell'ambito di un'indagine su un gruppo criminale dedito alle estorsioni e al [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina