Nuovi vigili del fuoco volontari per San Miniato

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In servizio anche nei distaccamenti di Pontedera, Ponsacco e Lari

Si è concluso il corso vigili del fuoco volontari a Pisa, nove i nuovi vigili del fuoco volontari pronti a entrare in servizio nei Distaccamenti Volontari di Pontedera, Ponsacco, Lari e San Miniato, rafforzando così la presenza e la capacità di soccorso su tutto il territorio della provincia di Pisa.

A rivolgere l'augurio ai neo volontari è il Comandante Provinciale, Primo Dirigente Ing. Antonio Giangiobbe sottolineando l'importanza del percorso formativo e del ruolo dei volontari all'interno del Corpo Nazionale.

Il corso si è svolto in sinergia con l'Ufficio Formazione e gli Istruttori Professionali che hanno curato la preparazione teorica e pratica dei discenti, accompagnandoli in un percorso impegnativo fatto di studio, addestramento e prove sul campo.

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