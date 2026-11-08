Pallacanestro Don Bosco premiata da FIP Toscana

La Pallacanestro Don Bosco premiata sabato nella splendida cerimonia organizzata dalla FIP Toscana

C’era davvero tanta gente, sabato scorso nella splendida Location di Palazzo Vecchio, nella ormai tradizionale cerimonia organizzata dalla FIP Toscana, nella quale vengono premiate le squadre maschili e femminili che, nella stagione 2025/26, hanno conquistato i rispettivi campionate e le coppe regionali, la Coppa Toscana e la coppa Primavera. A raccontare il prestigio della manifestazione, il fatto che a consegnare i trofei sono stati il Presidente Federale Massimo Petrucci ed il Presidente della FI Toscana Massimo Faraoni, alla presenza anche di Luca Banchi, coach della massima nazionale maschile, uno che proprio al Don Bosco ha iniziato la sua prestigiosa carriera da allenatore.

Tra le squadre, e le personalità, premiate non poteva mancare una rappresentante della Pallacanestro Don Bosco, da sempre una delle più attente, non solo in Toscana, a valorizzare il proprio vivaio. A ricevere il trofeo riservato ai vincitori della Coppa Primavera Under 14 gold c’era infatti l’intera formazione rossoblu, capitanata dal coach Andrea Monetti.

Proprio le parole di Monetti raccontano alla perfezione l’importanza del trofeo ricevuto dalla società rossoblu: “La consegna di questo prestigioso trofeo, in una cerimonia svoltasi in una bellissima location e con così tanta gente, rappresenta la giusta gratificazione per il lavoro svolto dai ragazzi ogni giorno. Essere premiati in una cornice del genere regala soddisfazione ed altrettanta felicità, tanto che i ragazzi sono rimasti davvero stupiti dalla bellezza della manifestazione, poi terminata – ciliegina sulla torta - con la foto con il coach della nostra Nazionale, Luca Banchi”.

Fonte: Ufficio Stampa

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