Si perde in un bosco a Sovicille, 66enne recuperato con l'elicottero

Cronaca Sovicille
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Intervento dei vigili del fuoco

Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi nel comune di Sovicille (Siena), dove una persona di 66 anni si è persa in una zona boschiva particolarmente impervia, in località Cerreto a Merse.

L'allarme è scattato intorno alle 13.35, quando sono stati mobilitati i vigili del fuoco del comando di Siena, con il supporto dell'elicottero Drago del reparto volo di Arezzo.

Le operazioni di ricerca hanno permesso di individuare il 66enne, che è stato raggiunto e recuperato dall'equipaggio dell'elicottero, per poi essere trasferito in una zona sicura.

L'uomo è stato ritrovato in buone condizioni fisiche. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 15, dopo circa un'ora e mezza dall'attivazione dell'intervento.

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