Toscana delle Donne, Chiara Francini a Prato con “Mamma Mia”

Dopo l’apertura di domenica 8 novembre al Teatro Verdi di Firenze, la Toscana delle Donne fa tappa a Prato. Lunedì 9 novembre, alle ore 19, alle Manifatture Digitali Cinema, in via Dolce de’ Mazzamuti 1, ci sarà “Mamma Mia”, lo spettacolo teatrale e vodcast di Chiara Francini. Un racconto intimo, ironico e contemporaneo sul rapporto tra madri e figli, articolato in due parti, la seconda in programma alle ore 21.

È il secondo appuntamento della quinta edizione de "La Toscana delle Donne", la manifestazione ideata dall’assessora regionale alla Cultura e alle Pari opportunità Cristina Manetti, che quest’anno ha scelto come filo conduttore il tema “Straniere”. Ventuno giorni di incontri, spettacoli, musica, arte, cultura e iniziative dedicate ai diritti, alla salute, al lavoro e alla parità di genere, dall’8 al 28 novembre, con eventi a Firenze e in tutta la Toscana.

Il tema di questa edizione invita a riflettere sul significato dell'identità e dell'appartenenza, dando voce alle storie delle donne che vivono in Toscana, con particolare attenzione a quelle provenienti da Paesi e culture diverse. Un percorso che mette al centro il valore delle differenze come occasione di incontro, dialogo e arricchimento reciproco.

Il programma completo della manifestazione è consultabile su www.latoscanadelledonne.it.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

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