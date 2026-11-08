Tragedia a Campi Bisenzio, 80enne muore investito da un'auto

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi a Campi Bisenzio (Firenze), dove un uomo di 80 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'automobile.

L'incidente si è verificato poco prima delle 18.20, nel tratto di strada compreso tra le frazioni di San Donnino e San Piero a Ponti, nei pressi del ponte.

Secondo una prima ricostruzione, l'anziano stava attraversando la carreggiata quando è stato travolto da una vettura condotta da un giovane, che si è immediatamente fermato dopo l'impatto.

L'investimento ha avuto conseguenze fatali per l'80enne. Restano ancora da chiarire le circostanze esatte dell'accaduto, sulle quali sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.