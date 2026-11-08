Si ribalta con il trattore a Vinci: 88enne ricoverato in codice rosso

Grave incidente agricolo a Vinci, dove un uomo di 88 anni è rimasto ferito mentre era impegnato in alcuni lavori su un terreno. L'anziano, un coltivatore, ha perso il controllo del trattore sul quale si trovava, finendo per ribaltarsi ripetutamente.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo agricolo, al quale era agganciato un carrello, si sarebbe rovesciato più volte lungo un tratto di alcuni metri. Nell'incidente l'88enne ha riportato diversi traumi agli arti e al bacino.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno richiesto l'attivazione dell'elisoccorso Pegaso. L'elicottero è atterrato nel vicino campo sportivo, dove l'uomo è stato trasferito per essere successivamente trasportato all'ospedale di Careggi, a Firenze, in codice rosso.

Nonostante la gravità delle lesioni riportate, secondo le prime informazioni l'anziano non sarebbe in pericolo di vita.

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