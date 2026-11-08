Tre furti in cinque giorni, bar di Empoli nel mirino del ladro

Tre spaccate in appena cinque giorni, messe a segno di notte sempre dallo stesso autore. È l’incubo che sta vivendo un bar tabacchi di Empoli, situato nella zona industriale di Carraia. Una serie di raid a raffica che ha gettato nell’esasperazione il titolare dell’attività, costretto a una continua spola con le forze dell’ordine.

Il primo assalto è avvenuto mercoledì, il secondo nella notte tra giovedì e venerdì e l’ultimo all’alba di oggi, tra le 4 e le 5 del mattino, dopo la conclusione di una festa di compleanno.

Nel primo colpo, armato di un piede di porco, il ladro ha sradicato il vetro della porta di emergenza per aprirsi un varco. Dopo che la proprietà ha cercato di rimediare montando una paratia di legno, l’uomo è tornato alla carica sfondandola nuovamente, impiegando anche la punta di un piccone. Infine, nonostante il titolare avesse posizionato un nuovo pannello protettivo, la porta è stata violata stamani per la terza volta consecutiva.

Una volta dentro, il modus operandi è stato sempre lo stesso: cassa svuotata, stecche di sigarette rubate e perfino una busta con il denaro destinato a un fornitore. In tutto, tra danni strutturali e merce sottratta, i danni ammontano a qualche migliaia di euro.

A rendere la vicenda ancor più frustrante è il fatto che il responsabile ha un volto e un’identità ben definiti. Le telecamere vicino alla cassa hanno ripreso nitidamente il volto del ladro e le immagini, analizzate pure con un software di intelligenza artificiale, hanno confermato che si tratta sempre della stessa persona, un soggetto del posto già noto.

“Non so più cosa fare – commenta il proprietario del locale –: le autorità sanno chi è il ladro, perché non lo fermano? In due anni ho subito sette furti, gli ultimi tre in cinque giorni. Cosa deve fare di più un cittadino se non denunciare e fornire i filmati? Se non si interviene, passerà il messaggio che la gente sia autorizzata a colpire, non temendo alcuna conseguenza. Alla fine – conclude amaramente l’esercente – chi ci rimette sono sempre i negozianti: adesso dovrò assumere una guardia notturna per proteggere il locale, aggiungendo un ulteriore costo a quanto già sottratto dal malvivente in nemmeno una settimana”.

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