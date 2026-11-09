'Anna e Alessio Beauty Consulting' apre a San Miniato: assistenza alle pazienti oncologiche

Un’esperienza trentennale nella formazione e nella cura della persona si unisce all’innovazione nel campo della tricologia, per dare vita a una nuova realtà nel territorio di San Miniato. Ha aperto ufficialmente le sue porte “Anna e Alessio Beauty Consulting”, in via Tosco Romagnola Est 677. Un progetto nato dall’iniziativa della titolare Anna Dotti insieme al socio Alessio Martelli e che punta su un modello di salone intimo, concepito come uno spazio privé su appuntamento per garantire la massima riservatezza e attenzione individuale.

La nuova struttura si distingue per una proposta altamente specializzata, pensata per rispondere a bisogni specifici spesso difficili da gestire nei contesti più affollati. Il salone si propone infatti come punto di riferimento per le problematiche di diradamento, caduta e patch alopecia, offrendo inoltre un percorso protetto e dedicato alle pazienti oncologiche, con soluzioni su misura come parrucche fisse. A completare l'offerta, i servizi di Head & Spa e percorsi sensoriali, che rendono la struttura il primo centro in città a introdurre questa tipologia di trattamenti.

Dietro questo nuovo progetto c’è la solidità professionale e la passione di Anna Dotti, forte di una carriera ventennale come docente e formatrice nel settore anche a livello internazionale, seguita dalla svolta imprenditoriale focalizzata sulla ricerca per il benessere dei capelli. “Abbiamo voluto creare un luogo protetto, lontano dai ritmi dei saloni commerciali tradizionali, dove ogni persona possa trovare ascolto, privacy e risposte mirate per la salute della propria cute e dei propri capelli”, racconta la titolare.

“Ogni nuova apertura rappresenta un segnale di vitalità e qualità per il tessuto economico del nostro territorio” dichiara il Presidente di Confcommercio San Miniato, Giovanni Mori. “Quando a investire sono professionisti con una storia di eccellenza e competenza come Anna Dotti e Alessio Martelli, il valore aggiunto per la comunità è straordinario, unendo la specializzazione dei servizi a una profonda attenzione alla persona”.

“Accogliamo con grande entusiasmo l'apertura di questa nuova attività, che arricchisce l'offerta del nostro territorio con un modello di altissima qualità e fortemente orientato al benessere globale della persona” sottolinea Luca Favilli, coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa. “La scelta di puntare su servizi così specialistici e su uno spazio intimo, capace di coniugare competenza professionale e grande sensibilità sociale, dimostra la vitalità e la lungimiranza del nostro tessuto imprenditoriale”.

“L’apertura di una nuova attività rappresenta un segnale positivo per il nostro territorio e contribuisce ad arricchire l’offerta di servizi a disposizione della cittadinanza”, dichiara il Sindaco di San Miniato, Simone Giglioli. “In questo caso si tratta di un’iniziativa imprenditoriale che mette a disposizione competenze professionali e servizi specializzati, con particolare attenzione a esigenze specifiche e delicate. Ad Anna e Alessio rivolgo i miei auguri di buon lavoro, con l’auspicio che questa nuova attività possa consolidarsi e trovare un positivo riscontro sul territorio”.

Fonte: Confcommercio Pisa

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