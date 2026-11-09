Cambiano gli orari dello Sportello Unico Eventi di Empoli: apertura il mercoledì mattina fino a fine anno

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Cambiano i giorni di apertura al pubblico per l'ufficio di via Ridolfi

Il SUEV (Sportello Unico Eventi) del Comune di Empoli cambia orari di apertura al pubblico per l'ultima parte del 2026. L'ufficio di via Cosimo Ridolfi, 181 sarà aperto il mercoledì dalle 9 alle 13 fino al 31 dicembre 2026.

Per appuntamenti:
Telefono: 0571 757132
e-mail: suev@comune.empoli.fi.it

Il SUEV uno sportello unico in cui possono essere richiesti e ottenuti tutti gli adempimenti e le autorizzazioni necessarie allo svolgimento di un evento culturale, sportivo, commerciale, scolastico, turistico o musicale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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