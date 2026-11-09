La Cisl Toscana propone alla Regione undici punti per un nuovo patto sociale

La Cisl Toscana ha inviato una lettera al presidente della Regione Eugenio Giani, alla presidente del Consiglio Regionale Stefania Saccardi e a tutti i gruppi presenti in Consiglio per chiedere un incontro in cui poter illustrare i contenuti del Libro Verde elaborato dalla Cisl nazionale.

Il “Libro Verde per il Patto Sociale” contiene, in undici punti, le priorità della Cisl su crescita, lavoro, fisco, welfare e partecipazione, per costruire un nuovo Patto sociale tra istituzioni, politica, forze sociali, mondo della cultura e della ricerca, capace di governare le grandi transizioni che segnano questa delicata fase storica.

Secondo la Cisl, infatti, l’Italia ha bisogno di tornare a discutere del proprio futuro, superando la logica dell’emergenza permanente e delle risposte di corto respiro.

Con il Libro Verde la Cisl mette a disposizione del Paese un insieme di proposte per aprire un confronto largo, perché le grandi transizioni che abbiamo davanti – tecnologica, digitale, ambientale e demografica – non possono essere governate lasciando indietro lavoratori, famiglie, giovani e territori. Serve un nuovo Patto sociale, costruito attraverso il dialogo e la responsabilità condivisa, per redistribuire in modo equo i vantaggi e i costi del cambiamento.

Fonte: Cisl - Ufficio Stampa

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