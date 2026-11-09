La Cisl Toscana propone alla Regione undici punti per un nuovo patto sociale

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Chiesto un incontro al presidente della Regione. Il "Libro Verde" contiene le priorità della Cisl su crescita, lavoro, fisco, welfare e partecipazione

La Cisl Toscana ha inviato una lettera al presidente della Regione Eugenio Giani, alla presidente del Consiglio Regionale Stefania Saccardi e a tutti i gruppi presenti in Consiglio per chiedere un incontro in cui poter illustrare i contenuti del Libro Verde elaborato dalla Cisl nazionale.

Il “Libro Verde per il Patto Sociale” contiene, in undici punti, le priorità della Cisl su crescita, lavoro, fisco, welfare e partecipazione, per costruire un nuovo Patto sociale tra istituzioni, politica, forze sociali, mondo della cultura e della ricerca, capace di governare le grandi transizioni che segnano questa delicata fase storica.

Secondo la Cisl, infatti, l’Italia ha bisogno di tornare a discutere del proprio futuro, superando la logica dell’emergenza permanente e delle risposte di corto respiro.

Con il Libro Verde la Cisl mette a disposizione del Paese un insieme di proposte per aprire un confronto largo, perché le grandi transizioni che abbiamo davanti – tecnologica, digitale, ambientale e demografica – non possono essere governate lasciando indietro lavoratori, famiglie, giovani e territori. Serve un nuovo Patto sociale, costruito attraverso il dialogo e la responsabilità condivisa, per redistribuire in modo equo i vantaggi e i costi del cambiamento.

Fonte: Cisl - Ufficio Stampa

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