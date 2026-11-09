Coltelli di Scarperia, al via il percorso per il marchio IGP

Anche la Regione a fianco della neo costituita Associazione ‘Lame di Scarperia’ nel percorso avviato per ottenere il marchio IGP. L’Associazione, che si è costituita lo scorso settembre per tutelare, promuovere e rendere riconoscibile una delle delle produzioni artigiane che caratterizzano il Mugello, riunisce il Comune di Scarperia e San Piero, CNA Firenze Metropolitana e produttori locali.

Oggi, ad illustrare l’iniziativa a Palazzo Strozzi Sacrati, il presidente Eugenio Giani, l’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras, il sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, il presidente di CNA Firenze Metropolitana Francesco Amerighi e alcuni rappresentanti dell’associazione ‘Lame di Scarperia’.

“La Toscana – ha commentato Giani - vanta il primato in Italia per le produzioni agroalimentari certificate. Ora che il riconoscimento IGP è stato esteso anche a quelle industriali e artigianali, la Toscana si appresta ad avviare l’iter per il riconoscimento del coltello di Scarperia, dopo che il primo prodotto non agricolo a farlo è stato il Cardato riciclato pratese. Parliamo di un’arte nobilissima, quella dei maestri coltellinai, che si tramanda di generazione in generazione fin dal Medioevo e che incarna l'anima più autentica del nostro saper fare”.

“La protezione – ha detto Marras - servirebbe anzitutto ad evitare imitazioni ed eventuali truffe, e soprattutto a valorizzare sul mercato un prodotto davvero importante. Ad oggi la lista toscana di prodotti che possono ambire a questo riconoscimento ne conta ben 58 ed il coltello di Scarperia ha probabilmente un valore in più perché è un’arte antica e che abbiamo quasi perso in Italia, restano solo poche realtà in grado di produrre un coltello dall’inizio alla fine. Un riconoscimento che quindi potrebbe servire anche a salvaguardare un mestiere e una cultura che sono unici in Toscana e in Italia”.

“L'obiettivo – ha spiegato il sindaco Ignesti - è ottenere una protezione a livello europeo di una produzione strettamente legata al territorio, alle competenze sviluppate nel corso del tempo e alle sue tradizioni. Una tradizione plurisecolare, radicata nel territorio del Mugello, che lo caratterizza. Oltre alla tutela da possibili usi improri del nome dei coltelli prodotti in Mugello e a falsificazioni, il marchio IGP permetterebbe di aumentarne la visibilità e la riconoscibilità e contribuirebbe a potenziarne il posizionamento sui mercati, italiani e internazionali”.

Ricordiamo che la possibilità di presentare domanda per ottenere la protezione IGP per prodotti artigianali e industriali (non agricoli) è ammessa anche in Italia dallo scorso 7 maggio, dopo il recepimento del Regolamento UE 2023/2411, estendendo così alle produzioni non alimentari un sistema di protezione finora riservato prevalentemente all’agroalimentare.

Fonte: Regione Toscana

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