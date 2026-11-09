Toscana Diffusa, insediata la Commissione consiliare

Si è insediata presso il Consiglio regionale della Toscana la nuova ‘Commissione istituzionale per la valorizzazione dei territori della Toscana diffusa e per il sostegno alle politiche in favore delle aree interne, montane e insulari’ per la presidenza della quale è stato scelto il consigliere lucchese Mario Puppa. Alla seduta di insediamento ha preso parte anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha espresso chiaramente la sua soddisfazione per questo passo e per la scelta del presidente Puppa.

“Sono contento – ha detto Giani - per l’insediamento della nuova Commissione, che ritengo fondamentale per il pieno raggiungimento degli obiettivi che sto perseguendo ed in particolare per il raggiungimento di uno sviluppo parallelo ed equilibrato tra le grandi aree urbane, che in Toscana coincidono con le città d’arte, attrattive per il turismo, o con le realtà più fortemente industrializzate, e le aree più periferiche, che spesso vivono realtà più difficili a livello di servizi e di collegamenti e che per questo rischiano lo spopolamento. Certo, le sfide che ci poniamo sono globali, non solo toscane, e si collegano anche al calo demografico ed al crollo delle nascite, ma parallemente ad altre azioni sociali ed al sostegno alla famiglia, dobbiamo portare avanti misure specifiche per tutelare le aree periferiche, che sono le prime a spopolarsi”.

“Confido nel lavoro di questa Commissione – ha aggiunto Giani – che offre un volto istituzionale alle politiche per la Toscana Diffusa, una strategia nella quale credo fortemente e che ho voluto venisse definita nella legge 11/2025, una legge che ha dato legittimità ai contributi necessari per sostenere i territori oltre i singoli bandi, che ha permesso di programmare risorse su temi specifici relati alla valorizzazione delle realtà periferiche o al contrasto allo spopolamento, che ci ha aperto nuove strade per valorizzare meglio i piccoli Comuni che ne fanno parte anche tramite i normali bandi e la normale programmazione. Sono certo che Puppa, che è uomo di grande esperienza, pacatezza e capacità di mediazione, insieme agli altri membri della Commissione farà un ottimo lavoro e sarà un valido supporto nel far sentire la presenza della Regione sul territorio”.

Fonte: Regione Toscana