Loro Ciuffenna, crolla un muro di cinta: evacuate due famiglie

Crollo questa mattina, intorno alle 9, di una parte del muro di cinta di una strada in via Piana, nel comune di Loro Ciuffenna, in provincia di Arezzo. Tra le possibili cause dell'episodio ci sarebbero alcune infiltrazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici di Publiacqua e Toscana Energia, impegnati nelle verifiche alle reti idrica e del gas.

Per motivi di sicurezza, la strada è stata chiusa al traffico e due famiglie residenti in un edificio della zona sono state evacuate in via precauzionale. Disposta anche la chiusura al transito pedonale del ponte medievale, per consentire le necessarie verifiche strutturali.

Il sindaco di Loro Ciuffenna, Andrea Rossi, ha sottolineato che "la priorità è mettere in sicurezza l'intera area e verificare eventuali ulteriori criticità". Il primo cittadino ha inoltre definito il crollo "un'ulteriore criticità in una situazione già segnalata nei giorni scorsi".

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