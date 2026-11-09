Operaio morto sull'A11: chi era Daouda Ndoye, volontario della Croce Rossa di Lucca

Si chiamava Daouda Ndoye l'operaio viabile di Autostrade per l'Italia, 48 anni, originario del Senegal e residente a Lucca, morto nella notte dopo essere stato investito da un'auto lungo l'autostrada A11, all'altezza del casello di Prato Est, nel territorio comunale di Campi Bisenzio.

Ndoye era volontario della Croce Rossa di Lucca dal 2013. Aveva partecipato anche alla vita politica della città, candidandosi alle elezioni amministrative del 2017 nella lista 'Lucca Città in Comune' e a quelle del 2022 nella lista civica 'Sinistra con Lucca civica ecologistica'.

Il Comitato lucchese della Croce Rossa lo ha voluto ricordare con un lungo post sui social, esprimendo il proprio cordoglio e la vicinanza alla famiglia e ai suoi affetti: "Oggi è un giorno di grande dolore per tutta la Croce Rossa di Lucca - si legge nel messaggio -. Daouda era una di quelle persone su cui sapevi di poter contare. C'era, sempre. Non si tirava indietro quando c'Era bisogno di una mano, rispondeva con generosità e disponibilità, mettendo il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri. In questi anni ha condiviso con noi tante esperienze, tanti interventi e momenti che resteranno parte della storia del nostro Comitato".

Come racconta il Comitato della CRI, Ndoye aveva partecipato alle attività di accoglienza durante gli sbarchi dei migranti e agli interventi nelle emergenze legate ai terremoti. Aveva inoltre portato il proprio impegno anche nel suo Paese d'origine, il Senegal, partecipando a un'esperienza di volontariato insieme alla Croce Rossa senegalese. "Un'esperienza che ha unito il suo essere volontario al legame con la propria terra", sottolinea il Comitato.

"Oggi è difficile trovare le parole giuste per salutarti - prosegue il post -. Ci mancheranno la tua disponibilità, la tua generosità e quel tuo esserci ogni volta che serviva. Ci mancherà sapere di poter contare su di te. Ma resteranno i ricordi, le esperienze condivise e tutto il bene che hai saputo lasciare nelle persone che hanno avuto la fortuna di incontrarti lungo questo cammino".

"Ciao Daouda - conclude il post -. Grazie per esserci stato, per quello che hai fatto e per tutto quello che ci hai lasciato. Sarai sempre parte della nostra famiglia. Non ti dimenticheremo".

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dalla Toscana nelle ultime ore. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha espresso il proprio "profondo cordoglio e sentita vicinanza alla famiglia e ai colleghi dell’operaio di 48 anni che ha perso la vita la notte scorsa sull’autostrada A11, nei pressi del casello di Prato Est". Lo stesso Giani ha chiesto un'azione di verifica sulle condizioni in cui vengono svolti i lavori durante le ore notturne.

"Ogni incidente mortale sul lavoro rappresenta un fatto grave che colpisce l'intera comunità - scrive il governatore Giani -. Di fronte a questo drammatico evento, resta il dovere istituzionale e umano di garantire vicinanza ai familiari e di richiamare l'attenzione sull'importanza fondamentale della sicurezza nei cantieri e su tutte le strade. Un pensiero di rispetto e partecipazione si unisce al dolore dei suoi cari".

Tra i messaggi di cordoglio anche quello di Debora Diodati, vicepresidente nazionale della Croce Rossa Italiana, che ha pubblicato una foto in cui il 48enne mostra un cartello con la scritta 'Humanity': "Chi gli voleva bene racconta che Daouda faceva il volontario perché voleva restituire tutto quello che aveva ricevuto", scrive Diodati, sottolineando che "quella parola sul cartello, per lui, non era uno slogan da foto".

"Ciao Daouda - conclude -. Hai restituito molto più di quello che hai ricevuto".

Alle parole di Diodati si aggiunge anche il cordoglio del presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro: "Mi associo a queste parole della Vice Presidente Nazionale.

Conoscevo personalmente Daouda, e sono affranto dalla notizia di questa perdita. Dauda è stato investito da un'auto mentre era impegnato nel proprio servizio come ausiliario della viabilità.

Un evento drammatico, che lascia tutti sconcertati e sconvolti"

(Foto da Fb Croce Rossa Italiana - Comitato di Lucca)

Notizie correlate