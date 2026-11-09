Derby amaro per l'Etrusca Basket: l'Use Empoli passa a San Miniato (63-80)

Diciamocelo chiaramente, senza troppi giri di parole: derby amaro.Il risultato finale (63-80) rispecchia l’andamento di una gara dove l’USE Computer Gross ha dimostrato di avere, in questo momento, qualcosa in più sul piano della stazza e della continuità.

Per La Patrie però non é affatto è una serata da buttare via: c’è la consapevolezza che questo gruppo non smette mai di combattere.

L’avvio è di quelli che fanno divertire il pubblico. Entriamo in campo con la faccia giusta e con la giusta voglia di far girare la palla: Zanchetta (24 per lui) e Zaccagna (17 punti) collezionano bombe e trascinano la squadra sull’8-4. Il primo quarto si gioca colpo su colpo e si chiude sul 19-20.

La svolta del match arriva purtroppo nella seconda frazione di gioco. L’Use alza i giri in difesa e i ragazzi della Rocca iniziano a litigare col canestro, rifugiandosi troppo spesso nella soluzione da fuori (ma sono 9 su 36 a fine partita).

L’esperienza di Saccaggi e il peso sotto le plance di Saltykov scavano il primo vero solco: un parziale pesante di 7-21 ci manda all’intervallo lungo sul 26-41.

Al rientro dagli spogliatoi la musica non cambia, con Empoli che tocca anche il +22. A metà terzo quarto c’è da registrare purtroppo il brutto infortunio al ginocchio di Tosti (a cui facciamo un grandissimo in bocca al lupo per una rapida guarigione!). Empoli gestisce il vantaggio e al 30′ il tabellone recita 46-69.

Nell’ultimo quarto, però, esce fuori l’orgoglio Etrusca. I ragazzi di coach Martelloni piazzano subito un parziale di 7-0 trasformato in 17-11 al 40’ dimostrando di non voler mollare un millimetro fino alla sirena finale.

Testa bassa e lavorare in palestra con la determinazione e dedizione che ci contraddistingue: il campionato è lungo e il riscatto passa già dal prossimo allenamento!

"Forza ragazzi!!!! Forza Etrusca!!!!!"

La Patrie Etrusca Basket vs USE Computer Gross Empoli 63 – 80

(19-20, 26-41 (7-21), 46-69 (20-28), 63-80 (17-11))

La Patrie Etrusca Basket: Zaccagna 17, Belli 5, Genasi 6, Atanasovs 5, Carità 3, Roventini n.e., Salvietti 1, Zanchetta 24, Zecchi 2, Pipolo n.e., Borghesi n.e., Rupil. All. Martelloni. Ass.ti Menconi e Gori.

USE Computer Gross Empoli: Baldacci, Korsunov 2, Cipriani 15, Ramazzotti n.e., Saccaggi 21, Scali, Marini, Saltykov 17, Tosti 5, Ciancarelli n.e., Soviero 16, Regini 4. All. Valentino. Ass.ti Cappa e Vercesi.