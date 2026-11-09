Firenze capitale mondiale dell’urologia: attesi 2.000 delegati

Duemila delegati in presenza e altri tremila collegati da oltre 100 Paesi. Dall’11 al 14 novembre la Fortezza da Basso di Firenze ospiterà il 46° Congresso della Société Internationale d’Urologie, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati all'evoluzione della disciplina, con una faculty di circa 450 esperti provenienti da tutto il mondo.

Tra i temi centrali del congresso ci saranno le più recenti innovazioni nella chirurgia urologica, con particolare attenzione allo sviluppo e all'applicazione delle tecniche mini-invasive e robotiche, che stanno trasformando profondamente l'approccio al trattamento di numerose patologie urologiche. Un ambito nel quale il Policlinico di Careggi e l'urologia fiorentina rappresentano realtà di assoluto rilievo internazionale, grazie a competenze cliniche, attività di ricerca e un costante impegno nell'introduzione e nello sviluppo delle tecnologie chirurgiche più avanzate.

“Il congresso sarà un'importante occasione di confronto sulle ultime novità della chirurgia urologica – spiega il professor Mauro Gacci, urologo dell'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, Presidente del Congresso, e Florence Ambassador, il riconoscimento promosso dal Comune di Firenze, Fondazione Destination Florence e Firenze Fiera per docenti, scienziati e professionisti che contribuiscono ad attrarre in città congressi ed eventi di rilievo –. Il Policlinico di Careggi e la scuola urologica fiorentina sono da tempo in prima linea nell'innovazione chirurgica, con una particolare attenzione allo sviluppo delle nuove tecnologie. Si tratta di un patrimonio di competenze cliniche, scientifiche e professionali che colloca il nostro territorio tra i punti di riferimento di questo settore e che il congresso offrirà l'opportunità di valorizzare davanti a una platea internazionale”.

Il congresso era inizialmente previsto ad Abu Dhabi. Il trasferimento a Firenze ha anticipato di un anno la possibilità di ospitare la manifestazione, per la quale la candidatura della città era stata presentata per l'edizione del 2027. L'organizzazione è stata realizzata in soli sei mesi grazie alla risposta della Fondazione Destination Florence e di Firenze Fiera: una sfida importante, considerato che eventi di queste dimensioni richiedono normalmente tempi di preparazione molto più lunghi.

“Riuscire a portare a Firenze un congresso di questa portata in appena sei mesi è stato possibile grazie alla risposta tempestiva e alla collaborazione di tutti gli attori della destinazione, a partire da Firenze Fiera – sottolinea Gacci –. Accanto alla partecipazione della comunità scientifica internazionale, è stata fondamentale la capacità organizzativa del territorio, che ha saputo attivarsi rapidamente per accogliere un evento di rilevanza mondiale”.

“Il motto del congresso, When the future of urology meets the heart of Renaissance, racconta bene la sintesi che Firenze è in grado di offrire: da una parte una tradizione medica e scientifica di grande prestigio, dall'altra un sistema di ricerca, innovazione e professionalità capace di dialogare con il mondo”, conclude il professore.