Fuga di gas a Firenze, evacuati due condomini: intervento in corso

Cronaca Firenze
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Foto di archivio (foto gonews.it)

Delimitata la zona interessata. Il gas rilevato anche in fognature e ingressi di due immobili

Intervento in corso a Firenze per una fuga di gas a livello stradale, in via Pasquale Villari. Due condomini sono stati evacuati a scopo precauzionale mentre la zona interessata è stata delimitata.

Sul posto, dalle 17.20 circa, presenti vigili del fuoco con una squadra e il personale Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico) e personale della Protezione civile comunale. Intervenuta anche la polizia locale, per la gestione della viabilità, la rimozione di alcune auto parcheggiate sulla strada e per consentire gli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza. Attivata la struttura delle maxi emergenze sanitarie.

Gli strumenti, come spiegato dai vigili del fuoco, hanno rilevato la presenza di gas metano anche nelle fognature e negli ingressi dei due immobili. Le squadre stanno effettuando le misure strumentali per il monitoraggio, in attesa degli scavi per intercettare la perdita.

Il Comune di Firenze informa che è stata disposta la chiusura al traffico del tratto compreso tra via Mannelli e via Landucci.

In serata risulta in corso l'intervento dei tecnici di Toscana Energia, per individuare la perdita e la successiva messa in sicurezza. Secondo quanto emerso sarebbero 13 le famiglie evacuate dagli immobili, che avrebbero trovato sistemazione in autonomia da parenti o amici.

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