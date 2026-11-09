Furti a Prato, Daspo urbano per quattro persone

Cronaca Prato
Condividi su:
Leggi su mobile

Il questore ha disposto tre provvedimenti dopo uno scippo in via Franklin ai danni di una donna e un altro per un tentato furto al centro donna dell'Asl Toscana in via Cavour

Quattro daspo urbani, della durata di un anno, sono stati disposti dal questore di Prato nei confronti di tre giovani e di un uomo, al termine degli accertamenti relativi a due distinti episodi di reato avvenuti in città. I provvedimenti, denominati Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane), prevedono l'interdizione dalle zone interessate dagli episodi.

Tre divieti sono stati adottati in seguito a un furto con strappo avvenuto in via Franklin, dove una donna, che si trovava insieme al figlio ancora piccolo, era stata derubata di un bracciale d'oro.

Il quarto provvedimento riguarda invece un uomo ed è stato emesso dopo un tentativo di furto all'interno del centro donna dell'Azienda Usl Toscana, in via Cavour.

I quattro destinatari non potranno accedere alle rispettive aree per un periodo di dodici mesi, secondo quanto stabilito dai provvedimenti del questore nell'ambito delle misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità urbana.

Notizie correlate

Campi Bisenzio
Cronaca
9 Novembre 2026

Operaio di Autostrade investito e ucciso sulla A11: aveva 48 anni

Un operaio viabile di Autostrade per l'Italia, Daouda Ndoye, 48 anni, di origine senegalese residente a Lucca, è morto nella notte dopo essere stato investito da un'auto lungo l'autostrada A11, [...]

Prato
Cronaca
5 Novembre 2026

Un morto e otto ricoverati in Rsa a Prato: tra le ipotesi un'intossicazione da verdure non lavate

Un'ipotesi di tossinfezione alimentare legata alla scarsa pulizia delle verdure è al centro degli accertamenti sulla vicenda che ha coinvolto nove ospiti di una Rsa di Prato, uno dei quali [...]

Prato
Cronaca
4 Novembre 2026

Malori alla Rsa Casa Serena di Mezzana: sette ospiti ricoverati, morto un 94enne

"Presso la Rsa Casa Serena di Mezzana sono in corso gli accertamenti di Asl, Nas e autorità competenti in seguito ai casi di disturbi gastroenterici che hanno colpito alcuni ospiti [...]



Tutte le notizie di Prato

<< Indietro

torna a inizio pagina