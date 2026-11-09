Furti a Prato, Daspo urbano per quattro persone

Il questore ha disposto tre provvedimenti dopo uno scippo in via Franklin ai danni di una donna e un altro per un tentato furto al centro donna dell'Asl Toscana in via Cavour
Quattro daspo urbani, della durata di un anno, sono stati disposti dal questore di Prato nei confronti di tre giovani e di un uomo, al termine degli accertamenti relativi a due distinti episodi di reato avvenuti in città. I provvedimenti, denominati Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane), prevedono l'interdizione dalle zone interessate dagli episodi.
Tre divieti sono stati adottati in seguito a un furto con strappo avvenuto in via Franklin, dove una donna, che si trovava insieme al figlio ancora piccolo, era stata derubata di un bracciale d'oro.
Il quarto provvedimento riguarda invece un uomo ed è stato emesso dopo un tentativo di furto all'interno del centro donna dell'Azienda Usl Toscana, in via Cavour.
I quattro destinatari non potranno accedere alle rispettive aree per un periodo di dodici mesi, secondo quanto stabilito dai provvedimenti del questore nell'ambito delle misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità urbana.
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