Onorificenze: il Gonfalone d’argento al Galeone Rosso di Pisa

Il Consiglio regionale ha conferito il Gonfalone d’argento, la sua massima onorificenza, alle atlete pisane dell’equipaggio del Galeone Rosso di Pisa che ha vinto la regata femminile delegata femminile nell’ambito della 71ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, svoltasi a Pisa lo scorso 2 giugno 2026. Un risultato di grande prestigio, che ha portato in alto il nome della città di Pisa e dell’intera Toscana in una manifestazione che rappresenta un patrimonio storico, culturale e sportivo di straordinario valore per il nostro Paese. La cerimonia di conferimento dell’onorificenza, che è stata proposta all’Ufficio di presidenza dal vicepresidente Antonio Mazzeo, si è svolta questo pomeriggio nella sala del Gonfalone di palazzo del Pegaso e ha visto la partecipazione della presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi, del vicepresidente Diego Petrucci, del consigliere regionale Matteo Trapani e dell’assessora Alessandra Nardini.

A ritirare il premio è stato Leonardo Pettinari, direttore tecnico del Galeone Rosso, il cui equipaggio, presente alla premiazione, è composto da: Alice Pettinari, Silvia Terrazzi, Elisa Marconcini, Matilde Orsetti, Anita Gnassi, Giulia Timpano, Eva Gagetti, Arianna Marconcini, e il timoniere Lorenzo Giuntini. Presenti anche l’allenatore Alessandro Simoncini e il direttore sportivo Luca Gagetti.

"Sono particolarmente lieta che il Consiglio regionale abbia conferito il Gonfalone d’argento all’equipaggio femminile del Galeone rosso di Pisa, protagonista di una vittoria prestigiosa nella Regata delle Antiche Repubbliche Marinare - ha detto la presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi. - Un riconoscimento che premia non soltanto il risultato sportivo, ma anche l’impegno, il sacrificio e lo straordinario spirito di squadra di queste atlete, che hanno saputo portare in alto il nome di Pisa e della Toscana. La loro vittoria ha un valore ancora più significativo perché testimonia il protagonismo delle donne nello sport e la capacità di custodire e rinnovare una tradizione storica importante per la nostra identità".

"La prima vittoria pisana nella regata femminile delle Antiche Repubbliche Marinare porta la firma di queste ragazze, che il 2 giugno hanno regalato alla città una grande soddisfazione, proprio nelle acque dell’Arno. Ho proposto il Gonfalone d’argento perché era giusto riconoscere questo risultato e il lavoro che lo ha reso possibile: gli allenamenti, la fiducia tra compagne, l’impegno dei tecnici e il sostegno delle famiglie – ha dichiarato il vicepresidente Antonio Mazzeo. - Ringrazio la presidente Saccardi e l’Ufficio di presidenza per aver condiviso la proposta. Oggi festeggiamo queste atlete con orgoglio e affetto. Come istituzioni dobbiamo essere presenti anche nel quotidiano, sostenendo le società e dando allo sport femminile attenzione, spazi e opportunità. Intanto, a tutto l’equipaggio va un grazie sincero: per questa prima vittoria e per aver dato a tanti pisani la gioia di festeggiare insieme".

“Io sono convinto che si debba, sempre più, valorizzare il legame tra Pisa e il fiume e questo premio sicuramente va nella direzione di rafforzare e rinnovare il legame tra Pisa e l'acqua”, ha sottolineato il vicepresidente Diego Petrucci. “Il canottaggio è uno sport identitario, ma troppo spesso ce lo dimentichiamo. Io penso che invece si debba investire nel canottaggio come proposta sportiva per i nostri ragazzi, per le nostre ragazze. In questo caso le ragazze sono state più brave dei ragazzi perché hanno vinto la regata delle Antiche Repubbliche marinare”. Secondo Petrucci, Pisa può fare di più: “Il canottaggio, grazie alle tante associazioni attive, può essere ulteriormente valorizzato, trovando nuovi spazi più belli e confortevoli, per dare nuova linfa a questo sport e anche per dare nuove opportunità turistiche”.

“Ricevere questo riconoscimento è veramente una soddisfazione enorme, anche perché abbiamo iniziato questo progetto tre anni fa e abbiamo iniziato a raccogliere già dei risultati molto interessanti fin da subito e quest'anno è stato il coronamento di tre anni di sforzi e quest'anno a Pisa abbiamo centrato questo obiettivo importantissimo”, ha detto Leonardo Pettinari. “Fa piacere che le istituzioni ci siano vicine e siano vicine all'intero movimento, perché questo dimostra che quello che facciamo ha anche un'importanza per il territorio”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale