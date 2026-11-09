Incidente sul lavoro a San Miniato: autotrasportatore 44enne in codice giallo

Cronaca San Miniato
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L'incidente nel pomeriggio in via Arginale Ovest. Il 44enne, colpito agli occhi dalla calce, è stato trasportato all'ospedale di Empoli

Incidente sul lavoro a San Miniato oggi pomeriggio, intorno alle 14, in via Arginale Ovest. Secondo quanto appreso, un autotrasportatore di 44 anni è stato soccorso dopo che della calce gli è finita negli occhi. Sul posto è intervenuta la Pubblica Assistenza di Castelfranco.

Inizialmente valutato in codice verde, il lavoratore è stato successivamente trasportato dal personale sanitario del 118 all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo. Sul posto è intervenuto anche il personale della Medicina del Lavoro.

Le condizioni del 44enne non destano preoccupazione.

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