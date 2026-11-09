San Jacopino, la Lega chiede la zona rossa: "La sicurezza dei cittadini non è né di Destra, né di Sinistra"

"Mentre qualcuno è assopito, noi abbiamo preso a cuore la drammatica situazione che, da tempo, stanno vivendo gli abitanti di San Jacopino a Firenze. Gli abbiamo lungamente e più volte ascoltati, abbiamo vissuto con loro il quartiere, siamo stati diretti testimoni di fatti violenti e tramite il Sottosegretario Molteni stiamo spingendo affinché al prossimo Tavolo del Cosp (Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza) l'area venga dichiarata zona rossa, ovvero a vigilanza rafforzata".

Così scrivono in una nota l'On.le Tiziana Nisini, Commissario Lega Firenze, Guglielmo Mossuto, Capogruppo Lega in Consiglio comunale, Federico Bussolin, Segretario provinciale Lega Firenze e Jacopo Lotti, responsabile provinciale Lega Dipartimento Sicurezza.

"Nel frattempo, però, col massimo spirito collaborativo, perché la sicurezza dei cittadini non è né di Destra, né di Sinistra, segnaliamo al Sindaco Funaro, alcune cose che il Comune può fare immediatamente. In primis, chiedere, appunto, con forza la zona rossa, poi non più ordinanze a tempo per fantomatici minimarket, ma regole permanenti, controlli ogni sera e chiusura immediata per chi non rispetta le regole. Il giardino di Via Galliano deve essere, altresì, nuovamente fruibile per le famiglie, quindi più luce, più pulizia e maggiore sorveglianza. Occorre organizzare pattuglie della Municipale anti-spaccate e utilizzare maggiormente il Daspo urbano. In Viale Redi, Via Boccherini, Via Monteverdi non vi sono telecamere di videosorveglianza, perché? Sarebbe molto utile la presenza di vigili in strada la sera e la notte: il tutto, può essere pagato con la tassa di soggiorno che, a Firenze, rappresenta un tesoretto di ben 82 milioni di euro. Ci chiediamo, poi, quanti appartamenti del palazzo Inps siano stati liberati dopo l'incontro del gennaio 2025. Serve, quindi, un Tavolo fisso con residenti e commercianti, non fugaci e inconcludenti apparizioni da parte di chi amministra il capoluogo. I cittadini, giustamente, esigono fatti concreti. Per pungolare ulteriormente un'Amministrazione dormiente sulla delicata tematica, abbiamo messo il tutto nero su bianco in un atto che verrà presentato in Consiglio comunale. Insomma, il famoso detto: "L'unione fa la forza" calza a pennello per San Jacopino: noi ci siamo e non ci arrenderemo ai delinquenti, contiamo, però, che anche Palazzo Vecchio abbia il nostro stesso intento per ridare serenità a cittadini spaventati ed esasperati che non ne possono più di vivere accerchiati da una violenza di ogni genere".

Fonte: Lega Firenze

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