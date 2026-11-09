Con l’incontro che si è svolto nel pomeriggio di oggi è stato definito il percorso comune tra l’Amministrazione comunale e l’Istituto Mascagni.

Nella sala giunta il sindaco Luca Salvetti e le assessore Viola Ferroni e Angela Rafanelli hanno incontrato il presidente del Conservatorio, Emanuele Rossi, il direttore Federico Rovini e i ragazzi della Consulta Niccolò Chiaramonti e Paola Lolaico.

Nel confronto, estremamente sereno e costruttivo, si sono affrontate le questioni relative al supporto del Comune al conservatorio in questo 2026 e all’accordo complessivo che riguarderà il triennio 2027-2029.

L’Amministrazione ha confermato che, come era accaduto lo scorso anno nella manovra di assestamento di bilancio prevista a fine novembre, saranno inserite le risorse fino a 50 mila euro di cui 20 mila già trasferite negli scorsi giorni.

È stato concordato inoltre il lavoro comune alla stesura di un accordo per il 2026 da siglare entro la fine dell’anno e una convenzione triennale a partire dal 2027 che garantisca stabilità e continuità al contributo comunale, sia finanziario che gestionale.

Nel colloquio sono stati ricordati gli impegni che l’Amministrazione ha sempre mantenuto nei confronti del Mascagni circa le attività, le occasioni di lavoro e i coinvolgimenti con altre iniziative o proposte culturali come nel caso dell’orchestra del Teatro Goldoni Massimo de Bernart, del Livorno Music Festival e del Festival di musica Barocca.

Continuerà intanto il lavoro comune per la ristrutturazione del Cinema Teatro Lazzeri, portata avanti dal personale tecnico del Comune, mentre partirà ora il supporto per individuare nuovi soggetti pubblici o privati che possano sostenere il Conservatorio anche in vista delle attese decisioni del Governo sulla federazione dei conservatori che dovrà, secondo l’Amministrazione, mantenere l’indipendenza di Livorno senza accorpamenti che limitino lo sviluppo dell’Istituto.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

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