Montedomini, guardia di finanza acquisisce atti in Comune

La guardia di finanza ha acquisito documentazioni relative all'Asp Montedomini in Comune a Firenze. Nelle scorse settimane le fiamme gialle avevano già acquisito documenti nella sede di Montedomini, nell'ambito dell'inchiesta su presunte anomalie nella gestione degli appartamenti del patrimonio immobiliare dell'Asp fiorentina.

Da quanto emerso gli investigatori avrebbero raccolto oggi file negli uffici della direzione attività economiche e turismo. L'inchiesta, partita durante l'estate da un esposto del comitato Salviamo Firenze, è al momento senza indagati e ipotizza il reato di turbativa d'asta. Nell'intervento del mese di ottobre "l'accesso, effettuato sulla base di un ordine di esibizione documentale, ha riguardato l'acquisizione di atti relativi alle questioni contenute nell'esposto" oggetto di accertamenti, "con particolare riferimento al patrimonio immobiliare dell'ente e ad alcuni aspetti della sua organizzazione e del suo funzionamento" spiegavano dall'Asp evidenziando "massima disponibilità e piena collaborazione".

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