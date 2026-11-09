Montespertoli si riempie per i funerali del pilota Andrea Bartarelli: "Lassù continua a correre"

Grande partecipazione e commozione oggi a Montespertoli per i funerali di Andrea Bartarelli, pilota che ha tragicamente perso la vita in un incidente sabato 7 novembre, durante la quarta edizione del Rally Città di Scandicci e Colli Fiorentini. Cinquantenne, originario di Montespertoli, da tempo viveva a Lamporecchio. Conosciuto e benvoluto non solo in paese, sulle colline dell'Empolese Valdelsa dove era nato e cresciuto, Bartarelli era apprezzato su tutto il territorio. A testimoniarlo i tantissimi che oggi hanno voluto stringersi intorno alla famiglia ed essere presenti all'ultimo saluto nella chiesa di Sant'Andrea, gremita di persone anche all'esterno.

Auto e trattori in piazza per ricordare il pilota

Oltre a coloro che conoscevano e volevano bene a Bartarelli presenti anche le istituzioni, con il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini e il sindaco di Lastra a Signa Emanuele Caporaso, molti membri dell'organizzazione del rally e i colleghi dell'azienda agricola dove lavorava.

Piazza Machiavelli in centro storico, ai piedi della chiesa, si è riempita di auto da corsa e trattori per ricordare Bartarelli. Tra i mezzi schierati in piazza anche un lungo striscione: "Lassù continua a correre forte zio, non ti dimenticherò mai" si legge nella dedica, da parte della famiglia e degli amici, "rimarrai per sempre nei nostri cuori". "Bartan Block" recita un grosso adesivo sulla carrozzeria di una delle auto, ricordando il soprannome con cui era conosciuto il pilota nel mondo del rally, "ciao Andrea, sempre con noi".

L'incidente in gara sulle colline di Montespertoli

Una tragedia che ha scosso il mondo del rally e tutta la comunità, avvenuta poco dopo le 16 di sabato scorso, durante la prova speciale 2 "Pulica" sulle strade di Montespertoli, nel territorio dove il pilota era cresciuto.

A circa 2,5 chilometri dalla partenza, l'auto dell'equipaggio Bartarelli-Bazzani è uscita fuori strada. Immediato l'intervento dei soccorritori, sia sanitari che tecnici, presenti sul posto per la gara, annullata in seguito all'incidente dall'organizzazione. Il pilota Bartarelli ha purtroppo perso la vita. Rimasto ferito il navigatore, Massimo Bazzani, ricoverato all'ospedale Careggi di Firenze. Grande cordoglio espresso nelle scorse ore, dall'organizzazione alle istituzioni. "Davanti a un dolore così grande - aveva commentato il sindaco Mugnaini - restano solo il silenzio, il rispetto e l’abbraccio più grande e tenero possibile a tutti quelli che ora non possono far altro che piangere la perdita di una persona alla quale hanno voluto e continueranno a volere bene".

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