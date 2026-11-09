Palazzo Blu organizza a Pisa quattro incontri sulla scienza dedicati agli studenti

Prende il via a Palazzo Blu di Pisa, a partire dall’11 novembre, la settima edizione di ‘Warning’, la rassegna di divulgazione scientifica rivolta agli studenti e alle studentesse degli istituti superiori, con incontri di approfondimento guidati da relatori esperti.

Gli incontri si svolgeranno nell’auditorium di Palazzo Blu a partire dalle 15.30. Warning è la rassegna ideata da INFN sezione di Pisa e realizzata da Palazzo Blu, con il sostegno della Fondazione Pisa. L’edizione 2026-2027 è dedicata a ‘La scienza, dalla comprensione della natura al progresso sociale’ e propone quattro incontri da novembre 2026 a marzo 2027. Il ciclo di incontri intende offrire alcune chiavi di lettura per comprendere come la scienza e il suo impatto, positivo o negativo sull’umanità, siano determinati dall’etica politica, economica e sociale, fattori che indirizzano l’utilizzo delle scoperte.

Elenco degli incontri

L’etica della scienza e gli insegnamenti della natura, con Pierluigi Barrotta, filosofo della scienza (Università di Pisa) e Barbara Mazzolai, biologa (Istituto Italiano di Tecnologia di Genova).

11 novembre 2026

Scienza e guerra nella storia umana, con Gianluca Fiocco, filosofo (Università di Roma 2) e Francesco Forti, fisico (INFN, Università di Pisa).

10 dicembre 2026

La scienza e il progresso sociale, con Massimiliano Bucchi, sociologo (Università di Trento) e Ersilia Vaudo, astrofisica (Agenzia Spaziale Europea)

18 febbraio 2027

Alla ricerca delle verità : metodo di indagine e finalità nella scienza e nella religione, con Michele Emdin, cardiologo (Scuola Superiore Sant’ Anna Pisa e Fondazione Monasterio) e Roberto Filippini, teologo e vescovo emerito di Pescia.

Gli incontri di Warning sono aperti al pubblico, oltre che agli studenti, e sono anche in diretta streaming sugli account facebook (https://www.facebook.com/PalazzoBluPisa) e youtube (https://www.youtube.com/channel/UCzHXrr_X6OxKdJjAj2bGisg) di Palazzo Blu e dal sito di Warning (warning.palazzoblu.it).

Fonte: Fondazione Pisa - Ufficio Stampa

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