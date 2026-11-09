Torna a Scandicci la XIII edizione de 'Il Libro della Vita': dieci nuovi appuntamenti tra letteratura, scienza, arte e impegno civile

Da novembre 2026 a marzo 2027 torna a Scandicci Il Libro della Vita, che inaugura la sua XIII edizione confermandosi come uno degli appuntamenti culturali dedicati alla lettura e alla condivisione del sapere.

Ideata da Raffaele Palumbo e dedicata a Sergio Staino, la rassegna si svolgerà come ogni anno all’Auditorium Rogers, in piazza della Resistenza, con ingresso libero.

La rassegna è realizzata dal Comune di Scandicci con il patrocinio di Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze e in partnership con UniCoop Firenze è a cura di Eda.

Per alcuni incontri sarà reso disponibile il servizio di interpretariato simultaneo nella Lingua dei segni italiana (LIS) grazie alla collaborazione con l’Associazione Comunico.

Gli incontri saranno inoltre trasmessi in diretta sui canali social del Comune di Scandicci, per consentire a un pubblico più ampio di partecipare a questo viaggio tra i libri e le idee.

Il format mantiene la sua formula originale: ogni ospite sceglie un libro significativo e lo racconta attraverso il proprio sguardo, la propria esperienza e il proprio percorso professionale e umano. Ne nasce un dialogo tra letteratura e attualità, memoria e ricerca, cultura e cittadinanza, nel quale i libri diventano strumenti per interpretare la complessità del presente.

Un programma tra grandi autori e protagonisti della cultura contemporanea.

"Il Libro della Vita è molto più di una rassegna che parla di libri - ha dichiarato la sindaca di Scandicci Claudia Sereni - è uno spazio di partecipazione e cittadinanza, un’occasione per ritrovarsi insieme e interrogarsi sul presente e sui valori che tengono insieme la nostra comunità.

In questa XIII edizione, che vede la partecipazione di personalità di alto profilo istituzionale come il procuratore Nicola Gratteri e la professoressa Silvana Sciarra, il filo dell’impegno civile attraversa tanti temi e ci ricorda quanto la cultura sia fondamentale per formare coscienze consapevoli, difendere i princìpi democratici, contrastare le mafie, promuovere i diritti e costruire una società più giusta. Leggere, conoscere e confrontarsi significa anche assumersi una responsabilità verso gli altri e verso il futuro. È questo il messaggio che vogliamo continuare a portare avanti: una cultura viva, accessibile, capace di generare pensiero critico e partecipazione".

“Il Libro della Vita è una rassegna che ha saputo costruire negli anni un rapporto speciale con il pubblico, trasformando la lettura in un’occasione di incontro, confronto e crescita collettiva – dichiara l’assessora alla Cultura della Regione Toscana Cristina Manetti – La forza di questo progetto sta nella capacità di partire da un libro per affrontare i grandi temi del nostro tempo, dalla legalità all’ambiente, dalla scienza ai diritti, attraverso voci e sensibilità diverse. È un bellissimo esempio di cultura viva, accessibile e condivisa, che esce dalle pagine e diventa dialogo con la comunità. Particolarmente importante è anche l’attenzione all’inclusione, con iniziative che permettono di raggiungere un pubblico sempre più ampio. La Regione Toscana sostiene e valorizza esperienze come questa, capaci di promuovere la lettura e rendere la cultura un patrimonio davvero di tutti. Un ringraziamento al Comune di Scandicci, agli organizzatori e a tutti coloro che contribuiscono a portare avanti questa bella iniziativa, nel ricordo di Sergio Staino"



Ad aprire la XIII edizione, con un appuntamento straordinario domenica 15 novembre alle ore 18, saranno Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, che parleranno del loro 50 anni di ’Ndrangheta, un saggio che analizza la storia e all’evoluzione di una delle organizzazioni criminali più potenti, attraverso il contributo di due tra le voci più autorevoli nello studio e nel contrasto alle mafie. Gratteri, alla guida della Procura di Napoli, è da anni un simbolo dell’impegno antimafia; Nicaso, storico delle mafie e docente alla Queen’s University in Canada, è autore di oltre sessanta libri.

Il programma proseguirà domenica 29 novembre alle ore 11 con Silvana Sciarra, che presenterà Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Giurista, già giudice e presidente della Corte costituzionale, oltre che presidente della Scuola Superiore della Magistratura, Sciarra accompagnerà il pubblico nella rilettura di un’opera fondamentale per comprendere le disuguaglianze e le contraddizioni della storia italiana.

Domenica 13 dicembre alle ore 11 sarà la volta di Carla Tolomeo, artista, pittrice e scultrice tra le personalità più originali dell’arte italiana contemporanea, che racconterà il Manuale di zoologia fantastica di Jorge Luis Borges.

Un incontro nel territorio dell’immaginazione, dove arte e letteratura si intrecciano attraverso creature, simboli e visioni sorprendenti.

Il nuovo anno si aprirà domenica 10 gennaio alle ore 11 con l’antropologo Marino Niola e Tristi tropici di Claude Lévi-Strauss. Professore di Antropologia all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, giornalista e divulgatore scientifico, Niola guiderà il pubblico alla scoperta di uno dei testi più importanti del pensiero antropologico contemporaneo.

Domenica 31 gennaio alle ore 11 Francesco Ferrini, docente dell’Università di Firenze e già preside della Scuola di Agraria, parlerà di La foresta di Edward Rutherfurd. Esperto di arboricoltura urbana riconosciuto a livello internazionale, Ferrini offrirà l’occasione per riflettere sul rapporto tra esseri umani, alberi e ambiente.

A febbraio, domenica 7 alle ore 11, lo scrittore Sandro Veronesi si confronterà con Ferito a morte di Raffaele La Capria, uno dei romanzi più significativi della letteratura italiana del Novecento. Vincitore del Premio Strega nel 2006 con Caos calmo e nel 2020 con Il colibrì, Veronesi è tra le voci più importanti della narrativa italiana contemporanea.

Domenica 14 febbraio alle ore 11 Maria Chiara Carrozza, fisica, già presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, ministra e rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, parlerà di I robot di Isaac Asimov. Un’occasione per esplorare, attraverso la fantascienza, le domande scientifiche, etiche e sociali che accompagnano il rapporto tra esseri umani e tecnologia.

Domenica 28 febbraio alle ore 11 Andrea Satta porterà a Scandicci Il barone rampante di Italo Calvino. Cantante, poeta, scrittore e medico pediatra, voce storica dei Têtes de Bois e vincitore per tre volte del Premio Tenco, Satta racconterà un classico che invita a guardare la realtà da una prospettiva diversa, rivendicando il valore della libertà e dell’immaginazione.

Il calendario di marzo si aprirà domenica 7 alle ore 11 con la scrittrice Teresa Ciabatti e Lessico famigliare di Natalia Ginzburg. Tre volte finalista al Premio Strega, Ciabatti incontrerà una delle opere più amate della letteratura italiana, capace di raccontare attraverso la lingua quotidiana, i ricordi e le dinamiche familiari un’intera epoca.

A chiudere la XIII edizione, domenica 14 marzo alle ore 11, sarà Elisabetta Olobardi, presidente dell’associazione Libri Liberi, realtà di riferimento del panorama culturale fiorentino, e curatrice della biennale d’arte Doppio Senso.

Il libro scelto è L’anno della morte di Ricardo Reis di José Saramago, romanzo che intreccia storia, letteratura e riflessione sul tempo, sull’identità e sulla condizione umana.

Con la XIII edizione, Il Libro della Vita rinnova la propria vocazione: fare della lettura un’esperienza condivisa, accessibile e capace di mettere in relazione discipline, generazioni e punti di vista differenti. Dalla lotta alle mafie alla scienza, dall’ambiente alla letteratura, dall’arte alla memoria collettiva, ogni appuntamento offre al pubblico l’opportunità di riscoprire un libro attraverso la sensibilità di chi lo ha scelto.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

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