Dopo il grande successo degli scorsi anni, domenica 15 novembre alle 19 torna nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio l’evento di living history Serenissima duchessa Eleonora di Toledo. Ovvero dell’amore et del comando, grazie alla collaborazione dei Musei Civici Fiorentini e a cura di Fondazione MUS.E, con il coordinamento scientifico di Valentina Zucchi, la regia di Alberto Galligani e sulla scena Ilaria Guccerelli, Giaele Monaci (nei panni di Eleonora) e Giacomo Tasselli oltre allo stesso Galligani.

Protagonista è la Duchessa, nata in Spagna, cresciuta a Napoli, trasferitasi giovanissima a Firenze in quanto sposa dell’altrettanto giovane Cosimo I de’ Medici e spentasi per malattia a quarant’anni: una figura di assoluto rilievo a fianco del consorte tanto nella vita quanto nel governo. La scrittura drammaturgica e la sapiente regia di Alberto Galligani offrono l’occasione di cogliere i tratti peculiari del personaggio, in ambito tanto pubblico quanto privato, restituendo la dimensione del suo ruolo e dei suoi rapporti all’interno della famiglia ducale, dell’ambiente mediceo e dei sudditi. In scena, oltre a Eleonora, vi saranno lo stesso Cosimo I, la figlia Lucrezia, l’artista Giorgio Vasari; fra di loro si intrecceranno suggestivi dialoghi, costruiti a partire da un accurato studio documentario, che evocheranno la natura e i caratteri della vita di corte a Firenze in un continuo gioco fra passato e presente, che permetterà al pubblico di essere coinvolto in prima persona in questa dialettica.

In virtù della consolidata esperienza di MUS.E nel settore del living history i personaggi assumono una caratterizzazione molto precisa e, pur in un contesto di verosimiglianza, portano in scena un capitolo importante e suggestivo della storia fiorentina. Assoluta peculiarità degli eventi è il continuo gioco fra passato e presente, che permette al pubblico di vivere la dimensione storica in un costante confronto con l’attualità e di essere coinvolti in prima persona in questa dialettica.

Per chi: per giovani e adulti

Dove: Salone dei Cinquecento, Museo di Palazzo Vecchio, Firenze

Quando: domenica 15 novembre h 19:00 - Serenissima duchessa Eleonora di Toledo Illustrissimo signor Duca (durata 1h e 30 min)

Costi: Intero €20,00 (+ costi di prevendita) – Ridotto€ 15,00 + prevendita (Unicoop Firenze, Soci ACI Firenze, Ordine avvocati di Firenze, Ordine Medici di Firenze, Ordine Commercialisti Firenze, Farmacie Fiorentine A.Fa.M S.p.A.). – Ridotto minori di 18 anni €10,00 (+ costi di prevendita) – gratuito per disabili e accompagnatori, membri ICOM, ICOMOS, ICCROM.

Visita al percorso museale non inclusa. Biglietto non rimborsabile. Il titolo a eventuali riduzioni o gratuità sarà verificato in fase di accesso; si prega di portare con sé i documenti necessari.

Per informazioni: 055-0541450 – info@musefirenze.it

Biglietti: https://musefirenze.it/alla-corte-dei-medici-living-history-a-palazzo-vecchio/

Fonte: Ufficio Stampa