Tre aggressioni tra luglio e agosto a Quarrata: arrestato un 19enne per rapina e lesioni

Un 19enne italiano è stato arrestato dai carabinieri a Quarrata, in provincia di Pistoia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. Il giovane è indagato per rapina, tentata estorsione e lesioni personali aggravate, in relazione a tre aggressioni avvenute nell'estate scorsa, due delle quali con finalità di rapina.

Il primo episodio risale alla tarda serata dell'8 luglio, in piazza Aldo Moro. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, un cittadino pakistano sarebbe stato avvicinato da tre giovani e aggredito dopo essersi rifiutato di consegnare una somma di denaro. Il diciannovenne, con l'aiuto di un minorenne che avrebbe limitato i movimenti della vittima, avrebbe sottratto 150 euro dal portafoglio, colpendola ripetutamente al volto e provocandole lesioni che hanno richiesto il ricovero in ospedale.

Poco dopo, in piazza Risorgimento, il giovane avrebbe aggredito anche un conoscente della prima vittima, intervenuto per chiedere spiegazioni sull'accaduto. L'episodio sarebbe stato interrotto dall'arrivo dei carabinieri, che avrebbe indotto l'aggressore alla fuga.

Un'altra aggressione a scopo di rapina sarebbe avvenuta nella notte del 26 luglio, sempre nei pressi di piazza Risorgimento. In questo caso, dopo il rifiuto di consegnare del denaro, un cittadino di origini marocchine sarebbe stato colpito al volto con una bottiglia di vetro. L'aggressione gli avrebbe provocato una profonda ferita e uno sfregio permanente. L'intervento di alcuni passanti avrebbe evitato conseguenze peggiori, mettendo in fuga il responsabile prima dell'arrivo dei militari.

Le indagini dei carabinieri si sono basate sulle denunce delle vittime, sulle ricognizioni fotografiche, che avrebbero consentito il riconoscimento del giovane, e sull'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza cittadina.

Gli elementi raccolti hanno portato alla richiesta e all'emissione della misura cautelare, motivata dal gip anche con l'assenza di una fissa dimora e la "marcata propensione alle condotte violente" contestata all'indagato. Il diciannovenne è stato rintracciato in un esercizio pubblico e accompagnato nel carcere di Pistoia.

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