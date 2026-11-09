Santa Croce, concluso il progetto "Uno per tutti, tutti per uno": premiata la classe vincitrice

Nei giorni scorsi si è concluso il progetto Uno per tutto, tutti per uno, un'iniziativa rodata che ogni anno i servizi educativi propongono alle classi prime della scuola seconda di primo grado e che punta a rafforzare il gruppo classe e dare a ciascuno la consapevolezza di sé nella dinamica della classe.

L'inizio della scuola secondaria di primo grado rappresenta un momento di cambiamento per i ragazzi, che si trovano ad affrontare nuove sfide didattiche, ma soprattutto sociali.

“La costruzione di un gruppo classe coeso e collaborativo – spiegano dai Servizi educativi del comune, che hanno sviluppato e rodato questo percorso - è fondamentale per garantire un ambiente di apprendimento stimolante. È quindi centrale progettare attività mirate alla facilitazione delle relazioni interpersonali anche in relazione all’ambito didattico.

Il percorso si svolge attraverso una serie di incontri in cui la casse svolge varie attività e alla fine c'è una prova finale in cui i ragazzi della classe devo costruire una torre con dei pezzi di legno secondo regole ben precise e uguali per tutti, vince la casse che elabora il manufatto più alto.

Quest'anno la classe che è risultata vincitrice è stata premiata dall'assessore ai servizi educativi e scolastici, Valentina Fanella alla presenza di Francesco Bianchi che si è fatto carico di sviluppare e attuare il progetto per il comune. Alla premiazione ha partecipato anche la “padrona di casa” la nuova dirigente scolastica dell'istituto comprensivo di Santa Croce, Marzia Caneschi e la professoressa di educazione artistica Emilia Daniele.

“Mi fa molto piacere – spiega l'assessore Fanella - il fatto che anche questa edizione del progetto abbia dato ottimi risultati in termini di crescita dei gruppi classe, indipendentemente da chi si sia accaparrato il premio, confermando il valore del lavoro che ogni giorno fanno i nostri servizi educativi del comune. Questo progetto poi ha la capacità di formare attraverso il gioco. Gli obiettivi di 'Uno per tutti, tutti per uno' – spiega ancora l'assessore ai servizi educativi e alla scuola Valentina Fanella - sono creare una base di relazioni interpersonali tra i ragazzi, facilitando la nascita di un ambiente di apprendimento positivo fin dai primi giorni di scuola. L'altro scopo è promuovere la conoscenza reciproca, aiutare i ragazzi a conoscersi per costruire un ambiente di fiducia e rispetto reciproco. Sviluppare abilità comunicative efficaci per favorire collaborazione, ascolto, cooperazione e interazione. Tutto questo – continua Fanella – dovrebbe portare alla costruzione un gruppo equilibrato e pronto al mettersi in discussione e recepire cambiamenti.”

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